FN: Menneskerettighetene ignoreres i okkuperte områder i Ukraina

En jente passer på et bur der hun har katten sin, mens en gutt spiller på en mobiltelefon, om bord på et tog som evakuerte folk fra Pokrovsk i det østlige Ukraina i begynnelsen av juni. Men evakuering av sivile har ikke vært mulig alle steder, noe FN nå oppfordrer partene til å tilrettelegge bedre for. (Efrem Lukatsky/AP)