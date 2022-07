Assange anker utleveringsavgjørelse

En ankebegjæring ble mottatt i det britiske rettssystemet fredag, bekrefter tjenestepersoner til nyhetsbyrået AFP.

Utleveringen av Assange ble i juni godkjent av Storbritannias innenriksminister Priti Patel.

I USA risikerer Assange opptil 175 års fengsel hvis han blir kjent skyldig i alle de 18 tiltalepunktene – blant annet i spionasje. Bakgrunnen for tiltalen er at Assange og WikiLeaks i 2010 publiserte en halv million lekkede dokumenter om blant annet USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

En britisk domstol avviste i januar 2021 begjæringen om utlevering, men avgjørelsen ble senere omgjort av en høyere rettsinstans. I januar i år besluttet High Court i London at utleveringssaken kunne ankes, men også denne kjennelsen ble satt til side. Saken havnet dermed på Patels bord. Anken som ble levert inn fredag, betyr at rettsvesenet skal ta stilling til regjeringens avgjørelse om utlevering.

Fengslet i tre år

Assange har sittet i et høysikkerhetsfengsel utenfor London siden 2019. Før det bodde han under beskyttelse i Ecuadors ambassade i London i sju år.

Avgjørelsen om å utlevere ham har ført til sterke reaksjoner fra menneskerettsaktivister og pressefrihetsorganisasjoner.

– Assange risikerer å bli fengselet under grusomme og umenneskelige forhold. Og ikke minst å bli dømt til mange års fengsel for å ha brukt sin ytringsfrihet, sa generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge da Patels avgjørelse ble kjent i juni.

– Presseorganisasjoner over hele verden har jobbet mot at Julian Assange skal bli utlevert. WikiLeaks’ avsløringer bidro til at verden fikk vite om overgrep og menneskerettighetsbrudd under krigene i Afghanistan og Irak. Straffeforfølging av Assange vil være ødeleggende for både pressefriheten og ytringsfriheten i verden, sa leder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag samme dag.

Protest

Fredag var kona hans, Stella Assange, blant flere som samlet seg utenfor det britiske innenriksdepartementet for å protestere mot utleveringsavgjørelsen.

– Vi skal kjempe mot dette. Vi skal bruke alle ankemuligheter som fins, sa hun til journalister da Patel kunngjorde sin avgjørelse om utlevering.

– Han er i fengsel for å fortelle sannheten, sier 79 år gamle Gloria Wildman til AFP under fredagens protest.

– Ingen av oss er fri med mindre Assange er fri, slo hun fast.

