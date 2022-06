Uro og sinne blant norske kurdere etter avtale med Tyrkia: – Vi er forbannet

– Vi er skuffet og forbannet over hele avtalen. Sverige, Finland og Nato selger ut kurderne som har kjempet for demokrati i Midtøsten i mange år. Vi blir kastet under bussen for å blidgjøre Erdogan.

Det sier Andam Aziz til Dagsavisen. Han er talsperson for Kurdisk demokratisk samfunnssenter i Norge, og befinner seg i Nord-Irak for å delta på kurdisk seminar når Dagsavisen snakker med ham torsdag.

Tirsdag denne uka ble det klart at Tyrkia ikke vil motsette seg at Sverige og Finland går med i Nato. Det skjer etter at svenskene og finnene gikk med på Tyrkias krav om å utlevere flere personer med påståtte koblinger til Kurdistans arbeiderparti (PKK). Tyrkia anser PKK som en terrororganisasjon.

I utgangspunktet krevde Tyrkia 33 kurdere utlevert fra Sverige og Finland. Torsdag ettermiddag hevdet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at Sverige «lover å utlevere 73 terrorister til Tyrkia», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Presidenten kaller avtalen med Sverige og Finland for en «diplomatisk seier» for Tyrkia.

PKK ble opprettet i 1978 og har lenge drevet geriljakrig mot den tyrkiske staten. Frem til 1990-tallet var målet til PKK å etablere en selvstendig kurdisk stat. Senere har det uttalte målet vært økt selvstyre innenfor den tyrkiske staten. EU og USA har allerede ført opp PKK i sine lister over terrororganisasjoner, men FN har ikke gjort det.

Mener avtalen er skammelig

Det kurdiske politiske miljøet har vært opptatt av saken lenge, forteller Aziz. De ikke er overrasket over at Sverige og Finland kom til en enighet med Tyrkia. Likevel mener han at avtalen er skammelig.

– At Sverige bøyer av for en diktator som Erdogan og avslutter 200 år med svensk nøytralitet i internasjonal politikk, er flaut. De allierer seg med en diktator og ofrer en undertrykt gruppe som kurderne for å beskytte seg mot en annen diktator, sier Aziz.

Andam Aziz, talsperson for Kurdisk demokratisk samfunnssenter i Norge (Privat)

Han viser til kurdernes rolle med å kjempe mot IS og for demokratiske verdier i Midtøsten, og Aziz mener at kurderne nok en gang havner mellom to stoler og ofres.

– Vi har mistet troen på Nato som verdifellesskap, sier han.

Sayed Masoud Naseri er talsperson for Kurdisk diasporasenter i Norge. Naseri understreker at det kurdiske diasporamiljøet i Norge fullt ut støtter svensk og finsk Nato-medlemskap.

– Etter Russlands angrep på Ukraina, er det klart at Sverige og Finland vil ha medlemskap i Nato, det handler om deres sikkerhet. Men dette går på bekostning av kurdernes rettigheter, sier Naseri.

Frykter angrep på sympatisører

Talsperson for Kurdisk demokratisk samfunnssenter, Andam Aziz, sier at det at det finnes PKK-medlemmer over hele verden ikke er noen hemmelighet. Selv er han en klar PKK-sympatisør, sier han.

– Det jeg frykter er at Erdogan kan gå til angrep på sånne som meg, aktivister i Norge, Sverige og Danmark. Hvis Norge opplever samme press som Sverige og Finland nå gjør, vil de kunne ofre kurderne. Vi kan enkelt ofres, for vi kan ikke tjene Norge og Nato på den måten Tyrkia kan.

Naseri fra Kurdisk diasporasenter i Norge frykter også konsekvensene avtalen med Sverige og Finland kan få for kurderne.

– Erdogan blir bare frekkere. Når man bøyer av for Erdogans krav på denne måten, vil han bare stille flere krav. Det er vår bekymring. Han vil kreve at kurderne overgir seg, men vi har også rettigheter. Dette er i strid med menneskerettighetene, sier Naseri.

Samtidig understreker han at Kurdisk diasporasenter er en organisasjon som er uavhengig av PKK.

Seyed Masoud Naseri, talsperson for Kurdisk diasporasenter i Norge (Privat )

Det er fortsatt uklarhet rundt avtalen mellom Sverige, Finland og Nato. Særlig om kurderne som Tyrkia vil ha utlevert, faktisk kommer til å bli det.

– Hva er egentlig terrormistenkte i Sveriges øyne? spør Aziz.

– Kan løse dette med diplomati

Tyrkia har bedt om å få utlevert kurdere fra Sverige også tidligere. Den svenske statskanalen SVT skriver at Tyrkia har bedt om å få utlevert en rekke personer med påståtte terrorkoblinger fra Sverige, men regjeringen og Høyesterett i Sverige har avslått utlevering.

Den svenske statsministeren Magdalena Andersson uttalte onsdag at «om man ikke er engasjert i terrorisme, behøver man ikke å være urolig».

Blant dem Tyrkia ønsker utlevert fra Sverige, er forfatter Ragip Zarakolu som kom til Sverige for ti år siden. Tyrkia anklager ham ifølge SVT for å «hjelpe terrororganisasjonen PKK» ved blant annet å åpne «et politisk akademi som har fungert som en opplæringsarena for militant personell».

– Jeg tror at Sverige kan løse dette med diplomati, ikke så aggressivt som de vil ha alt i Tyrkia, sier Ragip Zarakolu til SVT, og avviser samtidig alle anklager.

Gjenstår voteringer i Natos medlemsland

Sverige og Finlands Nato-søknader kom etter at landene gikk bort fra sin tradisjonelle nøytralitetslinje som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina.

For at Sverige og Finland formelt skal tas opp som medlemmer i Nato, gjenstår voteringer i medlemslandenes respektive folkeforsamlinger, og at alle de 30 medlemslandene stemmer for.

Signeringen med Tyrkia muliggjorde at Sveriges og Finlands søknader behandles, fordi Tyrkia bekrefter at de ikke vil motsette seg landenes medlemskap.

Avtalen mellom Tyrkia, Sverige og Finland

Sverige og Finland lover å tillate våpeneksport, slå ned på PKK og inngå utleveringsavtaler med Tyrkia. I bytte hever Tyrkia sitt veto.

Sverige og Finland fjerner sin våpenembargo mot Tyrkia, som har vært begrunnet med krigen mot kurderne.

De to landene lover å lage lover som åpner for utlevering av terrormistenkte.

Det finnes ingen offisiell statistikk over antall kurdere i verden, og anslagene varierer mellom 25 og 40 millioner. De finnes i Tyrkia, Syria, Irak og Iran.

Kilder: NTB, Store Norske Leksikon

