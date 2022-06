Meldinger om at Russland har krysset viktig elv i kampen om Lysytsjansk

Lysytsjansk er tvillingbyen til Sievjerodonetsk på andre sida av elva, og det har pågått harde kamper der i snart to måneder. Området er episenteret for kampen om Donbas-regionen.

Den amerikanske tankesmia Institute for the study of war skriver i sin daglige analyse at kampen om Lysytsjansk pågår for fullt. Russiske styrker rykker fram mot byen sørfra, kamper raser i selve byen og andre russiske styrker kan snart angripe fra nord.

Det skjer etter at de har krysset den viktige elva Donets nordvest for Lysytsjansk ved Pryvillya. Det kan tolkes som om Russland ønsker å feste grepet om nordsiden av Lysytsjansk for å omkranse de gjenværende ukrainske soldatene.

[ Hvor stor er faren for atomangrep, og hva betyr det? (+) ]

ISW skriver at ukrainske styrker kan ha redusert eller gitt opp forsvaret av den vestlige elvebredden nord for byen.

I selve byen meldes det om harde kamper i sør og i et industriområde.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen