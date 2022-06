Finland kan sette opp grensegjerde mot Russland

En ny lov som gjør det mulig å sette opp grensegjerdet er ventet å bli stemt gjennom i Finlands nasjonalforsamling Eduskunta denne uka, melder Radio Ekot.

– Ting kan endre seg raskt og vi må være forberedt på alle slags situasjoner, sier Finlands innenriksminister Krista Mikkonen.

Den finske regjeringen mener grensesamarbeidet med Russland fungerer bra i dag, men vil ha muligheten til å sette opp grensegjerder på privat grunn. Grensemyndighetene er i gang med en utredning av hvor det er best å sette opp gjerdene.

Et scenario Finland forbereder seg på er at det bryter ut kaos i Russland og at mange forsøker å forlate landet samtidig.

