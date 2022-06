Hovedtiltalte kjent skyldig på alle tiltalepunkter etter terrorangrepet i Paris i 2015

Dommer Jean-Louis Peries avsa kjennelsen onsdag etter en ni måneder lang rettssak. 19 av i alt 20 tiltalte, inkludert Salah Abdeslam, ble kjent skyldig.

32 år gamle Abdeslam, som er født i Belgia, har fransk og marokkansk statsborgerskap. Under rettssaken hyllet han den ytterliggående islamistgruppa IS, som påtok seg ansvaret for terrorangrepene i Paris.

Abdeslam nektet samtidig for å ha drept eller skadd noen i angrepet, og han utløste aldri bombebeltet han var iført.

Aktor la ned påstand om at Abdeslam dømmes til livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse.

IS sto bak

Terrorangrepet i Paris startet om kvelden fredag 13. november 2015. De første angriperne utløste bombebelter ved fotballstadionet Stade de France der Frankrike spilte landskamp mot Tyskland.

Kort tid etter angrep en annen gruppe flere barer og restauranter i hjertet av Paris, mens tre andre stormet konserthuset Bataclan. De koordinerte angrepene kostet 130 menneskeliv, og flere hundre ble såret.

Ba om unnskyldning

IS påtok seg ansvaret, og under rettssaken gjentok Abdeslam sin støtte til den ytterliggående islamistgruppen. Han ba samtidig ofrene og de etterlatte om unnskyldning.

– Jeg vil kondolere og be alle ofrene om unnskyldning. Jeg vet at hatet består, men ber dere i dag om å moderere hatet mot meg, sa han.

Den angivelige hovedmannen bak terroraksjonen, belgiske Abdelhamid Abaaoud, ble drept av fransk politi fem dager etter angrepene.

Abdeslam ble pågrepet i en omfattende politiaksjon i Belgia fire måneder etter terrorangrepene. Rettssaken mot ham og 19 andre tiltalte åpnet i september i fjor. Seks av de 19 er tiltalt in absentia, og fem av dem antas å ha blitt drept i Syria.

