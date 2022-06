Kampen for abortpiller blir trolig den neste store saken i USA

I snart 50 år har amerikanske kvinner hatt tilgang til selvbestemt abort, men den epoken er over. Etter at høyesterett 25. juni bestemte seg for å oppheve dommen kjent som Roe vs. Wade, er det nå opp til de ulike statene om abort skal være lov eller ikke. Dermed vil USA fremover bli et lappeteppe av ulike abortlover.

President Joe Biden og hans administrasjon gjør nå alt de kan for å undergrave kjennelsen fra høyesterett, selv om det er lite de faktisk kan gjøre. Kun timer etter at abortvedtaket ble kjent, holdt Biden en pressekonferanse.

– Jeg vil gjøre alt som står i min makt for å beskytte kvinners rettigheter i stater der de nå merker konsekvensene av dagens avgjørelse, sa presidenten i den TV-sendte talen.

Biden fulgte opp med å be om økt tilgang til abortpiller for alle amerikanske kvinner.

[ Støre om abortkjennelsen i USA: – Et menneskerettighetsbrudd ]

Etterspørselen er ventet å øke

I flere konservative stater trådte abortforbudet i kraft kun kort tid etter at abortkjennelsen ble kjent, og det er ventet at flere vil følge etter. Mange har også innskrenket retten til abort kraftig.

Kvinner som bor i stater med forbud, vil fremover ha valget om å ta en ulovlig abort, reise til en stat der abort fremdeles er lovlig, eller få tak i abortpiller. Bruken av abortpiller står allerede for rundt halvparten av alle gjennomførte aborter i USA, og etterspørselen etter slike piller er ventet å stige kraftig fremover.

Pillene kan brukes for å avslutte et uønsket svangerskap fram til tolvte uke og består av to ulike medisiner som må tas på ulike tidspunkter. Dose to skal tas 48 timer etter den første.

[ Jubel og tårer etter at USAs abortrett ble fjernet – nå venter bitter politisk strid ]

Pillene gir håp

Allerede dagen etter vedtaket fra høyesterett samlet demonstranter seg utenfor høyesterettsbygningen i Washington med plakater hvor de opplyste om hvor kvinner kan få tak i abortpiller. Andre ropte slagordet: «My body, my choice».

– Det er umulig å stoppe abortpillene, sier Rebecca Gomperts, en lege som leder organisasjonen Aid Access.

Aid Access holder til i Østerrike og tilbyr abortpiller via nett til dem som måtte ønske det. Gomperts er overbevist om at situasjonen for amerikanske kvinner nå, ikke kan sammenlignes med hvordan det var før Roe vs. Wade-dommen fra 1973.

Legen mener at siden pillene finnes, finnes det også måter å gjennomføre abort på for dem som trenger det. Men det kan vise seg å ikke være fullt så enkelt.

[ Tinashe Williamson: – Jeg var livredd. Og ensom. Hver eneste skoledag var et helvete (+) ]

Abortpiller i en gråsone

Mat- og legemiddeltilsynet (FDA) i USA godkjente bruk av abortpiller for to tiår siden, og i fjor gjorde de det også lovlig å bestille dem via nett. Likevel befinner bruken av pillene seg i en gråsone i stater med strenge abortregler.

Hvordan bruken av abortpillene skal reguleres, vil trolig bli heftig debattert fremover. Ifølge Guttmacher Institute, en forskergruppe som er for abort, krever nå 19 stater at abortpiller skrives ut av en lege som fysisk har møtt deg. Dermed blir det ulovlig å få pillene via posten.

I noen stater er det også forbudt for kvinner å søke hjelp fra leger og organisasjoner via internett. Et annet problem er hvordan pillene skal brukes, og flere stater krever at en lege må være til stede.

Saken fortsetter under videoen

Kampen fortsetter

Samtidig som liberale stater nå forbereder seg på å bistå kvinner fra andre steder som trenger abort, er frykten at mange konservative stater vil gå så langt som å straffeforfølge helsepersonell og til og med pasientene for å søke abort.

Også det å bestille og bruke abortpiller er det flere som ønsker å forby.

USAs justisminister Merrick Garland er én av dem som frykter slike innstramminger, og advarer nå stater om at det ikke vil være mulig for dem å forby abortpiller. Årsaken er at føderal lov står over statens egne lover.

Abortmotstanderne i landet er likevel klare til kamp. Aktivisten Savannah Craven sier målet de jobber for, er å forby alle former for abort, også abortpiller, i hele USA.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om medikamentell abort

Over 90 prosent av alle aborter i Norge i 2019 ble gjennomført ved bruk av medikamenter.

I USA er den tilsvarende andelen rundt 50 prosent.

Behandlingen krever bruk av to medikamenter. Mifepriston starter aborten ved å hemme videre graviditet. Etter to døgn fullføres behandlingen ved bruk av legemiddelet misoprostol, som sørger for at livmoren trekker seg sammen.

Alle kvinner i Norge som søker abort før fullgått svangerskapsuke 12, tilbys i dag medikamentelt svangerskapsavbrudd.

Norske kvinner kan selv velge om de vil fullføre aborten hjemme eller på sykehus.

I Norge sykmeldes man i tre dager fra den dagen aborten gjennomføres.

Det utføres stadig færre aborter i Norge. I 2020 ble det registrert 10.841 svangerskapsbrudd, mot 15.229 i 2012. Det tilsvarer en nedgang på nær 30 prosent.

De fleste svangerskapsutbrudd i Norge utføres før uke 9.

Kilde: Norsk Helseinformatikk (NHI ), Folkehelseinstituttet – Rapport om svangerskapsavbrudd

---