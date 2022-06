Statsledere latterliggjør Putin på G7-møte

«Jakker på? Jakker av?» spør Boris Johnson i en video fra toppmøtet, publisert blant annet av The Guardian. Så spør den britiske statsministeren om ikke topplederne skal ta av seg klærne for å vise sin styrke.

«Vi må vise at vi er tøffere enn Putin», fortsetter han, og mens enkelte av kollegaene ler, følger Johnson opp med at lederne må «vise dem musklene våre».

Canadas statsminister Justin Trudeau svarer sin kollega med å foreslå hesteridning i bar overkropp. Kommentaren er en referanse til at Putin ved flere tilfeller har latt seg fotografere i bar overkropp av russisk media. I et av de mest berømte sitter Putin toppløs på en hest.

The Guardian skriver at russisk statskontrollert media blant annet har fotografert Putin i bar overkropp bærende på en rifle, svømmende med delfiner og mens han soler seg.

I dette bildet fra russisk media rir Vladimir Putin i bar overkropp på en hest i Sibir. (Alexei Druzhinin/AP)

G7-toppmøtet er sterkt preget av Russlands invasjon av Ukraina. På møtets første dag ble det klart at landene vil forby import av russisk gull, skriver NTB. Etter olje og gass er gull Russlands viktigste eksportprodukt, og sto i 2021 for 150 milliarder kroner i eksportinntekter.

Toppmøtet åpnet samme dag som Russland igjen angrep Ukrainas hovedstad Kyiv, og mandag skal Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tale til statslederne. Her er det forventet at han vil be om ytterligere sanksjoner mot Russland, og at G7-landene og EU skal bidra med flere tunge våpen til Ukraina.

