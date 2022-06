Jonson advarer Macron mot å få en slutt på krigen i Ukraina

– Ethvert forsøk på å finne en fredsløsning nå vil bare føre til varig ustabilitet, sa Johnson da de to lederne møttes under G7-toppmøtet i Tyskland.

Johnson mener krigslykken er i ferd med å snu for Ukraina, en oppfatning Macron ifølge en talsmann for den britiske statsministeren deler.

– De to er enige om at dette er et kritisk øyeblikk i krigen, og at det er en anledning til å snu utviklingen, sier talsmannen.

Macron er i jevnlig kontakt med Vladimir Putin i håp om å finne en forhandlingsløsning på krigen, mens Johnson nekter å snakke med den russiske presidenten og omtaler ham som «en diktator».

