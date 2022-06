India anklages for bulldoser-justis

Indias hindunasjonalistiske regjering og regjeringspartiet BNP anklages i rapporter fra Amnesty International og Human Rights Watch for grove og systematiske overgrep mot den muslimske minoriteten i landet.

Statsminister Narendra Modi forholder seg stort sett taus når medlemmer av hans eget parti og regjering kommer med krenkende kommentarer om muslimer.

Nylig utløste det store protester både i India og andre land i regionen da to av Modis talspersoner kom med nedsettende kommentarer om profeten Muhammed og muslimer. BNP ekskluderte den ene av dem og suspenderte den andre, og partiet kom også med en uvanlig uttalelse der de på det sterkeste fordømte «fornærmelse av religiøse personligheter». Protestene har imidlertid fortsatt.

Rundt 14 prosent av Indias 1,4 milliarder innbyggere er muslimer. For dem er det snakk om mer enn nedsettende kommentarer, det er også en protest mot årelang diskriminering, grove overgrep fra hindunasjonalister og myndighetenes taushet eller direkte medvirkning.

River hus

Myndighetene slår hardt ned på protestene, har pågrepet hundrevis av demonstranter og river husene til muslimske aktivister.

Nylig ble boligen til Javed Ahmad Mohammad i Prayagraj i Uttar Pradesh rasert av gravemaskiner, selv ble han pågrepet og anklaget for å være en av organisatorene bak demonstrasjoner.

Prayagraj het tidligere Allahabad, men er omdøpt av BNP som de siste fem årene har skiftet en rekke navn som tidligere henspilte på den muslimske arven. Alt fra byer og gater til flyplasser og jernbanestasjoner har nå fått navn som i stedet henspiller på hinduistisk historie, og kritikere hevder at dette er et åpenbart forsøk på å omskrive landets historie.

Noen dager før Javed Ahmads hus ble revet, ble også husene til aktivister i to andre byer i Uttar Pradesh lagt i grus. I april raserte bulldosere også flere butikker eid av muslimer etter demonstrasjoner i hovedstaden New Delhi, og det samme har skjedd i flere andre indiske delstater.

– Rivingen av hus er et grovt brudd på konstitusjonelle normer og etikk, sier Nilanjan Mukhopadhyay. Han er spesialist på hindunasjonalisme og har skrevet en biografi om Modi.

Kollektiv avstraffelse

Tolv prominente indere, blant dem advokater og tidligere dommere i landets høyesterett, sendte nylig et brev til Indias høyesterettsjustitiarius og ba ham om å holde en høring om myndighetenes politikk som de omtaler som «en form for kollektiv utenomrettslig avstraffelse».

De tolv anklager også myndighetene i Uttar Pradesh, som med sine over 240 millioner innbyggere er Indias mest folkerike, for ulovlig voldsbruk mot demonstranter.

Flere personer er drept av sikkerhetsstyrker under protestene de siste ukene, og BNP-aktivister har gått løs på muslimer og deres eiendommer.

Ordren om at boligene til aktivister i Uttar Pradesh skulle rives, kom fra delstatens sjefministeren Yogi Adityanath, en tidligere hinduistisk munk som sluttet seg til BNP og ble politiker.

Rivingen av Ahmads hus ble begrunnet med at det var ulovlig oppført, noe advokaten og familien hans benekter.

– Dersom konstruksjonen var ulovlig, hvorfor ble det ikke gjort noe tidligere. Hvorfor ventet myndighetene til det ble opptøyer, spør Shaukat Ali i partiet All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen.

Skremmes til taushet

Myndighetene fastholder at det bare er hus som er oppført uten gyldig byggetillatelse som blir revet, men menneskerettsorganisasjoner og aktivister avviser dette og sier at det helt åpenbart er snakk om en kampanje for å skremme muslimske aktivister til taushet.

De mener at Modi helt siden han overtok som statsminister i 2014 har bidratt til å fyre opp konflikten mellom hinduer og muslimer i landet for å styrke sin egen politiske posisjon.

Adityanaths rådgiver i Uttar Pradesh tvitret nylig et bilde av en bulldoser og kom med en klar advarsel om hva som venter muslimske aktivister som demonstrerer.

– Til opprørerne, husk at hver fredag etterfølges av en lørdag, skrev han. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Dette var en trussel om at dersom du hever stemmen mot regjeringen eller BNP, så vil huset ditt bli revet, sier Lenin Raghuvandhi i People’s Vigilance Committee on Human Rights.

