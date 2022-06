Britisk avis: Prins Charles tok imot en betydelig pengegave fra Qatar

Avisen skriver at prinsen personlig tok imot pengegavene, som var i kontanter, mellom 2011 og 2015. Pengene skulle til hans veldedige organisasjon.

Pengene ble gitt av sjeik Hamad bin Jassim, som var statsminister i Qatar mellom 2007 og 2013.

Ifølge prins Charles' offisielle kontor, Clarense House, sa ble pengegavene umiddelbart ble overført til en av prinsens veldedige organisasjoner.

Clarence House mener også at det ble gjennomført en korrekt kontroll av gavene.

En annen av prinsens veldedige organisasjoner er for tiden under etterforskning av London-politiet etter påstander om at ærestitler og statsborgerskap er gitt i bytte mot donasjoner.

