Polsk-ukrainsk pride med ett minutts stillhet for ofrene i Oslo

Årets likestillingsparade i Warszawa ble slått sammen med pride-paraden som skulle vært holdt i Ukrainas hovedstad Kyiv, og flere hundre ukrainere hadde reist over grensa for å delta.

Marsjen startet imidlertid med ett minutts stillhet for de to mennene som ble skutt og drept utenfor homsepuben London pub i Oslo natt til lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. 21 mennesker ble skadd, og Pride-paraden som skulle vært holdt i Oslo samme dag, ble avblåst.

En mann er pågrepet, siktet for terror, og Politiets sikkerhetstjeneste mener at det dreier seg om en ekstrem islamistisk terrorhandling. Men kjærlighet og rettferdighet kommer til å seire, mener Norges ambassadør til Polen.

Ukrainske flagg

– Vår kamp for like rettigheter for alle og vår støtte til LHBTQ+-samfunnet er utvetydig og kommer alltid til å være det, sa ambassadør Anders Eide da paraden begynte.

Deltakerne gikk en fire kilometer lang strekning gjennom byens sentrum i midtsommervarmen lørdag.

De krevde økt toleranse og likestilling i EU-landet Polen. Blå og gule ukrainske flagg blafret innimellom havet av regnbueflagg, og noen deltakere ropte «slava Ukraini» – ære til Ukraina. Andre bar på plakater med ord som «Kjærlighet er kjærlighet» og «Aksept».

For frihet og likestilling

Årets parade i Kyiv er avlyst som følge av Russlands invasjon i Ukraina, der store folkeansamlinger er forbudt i henhold til unntakslovene.

– Vi ønsker å stå sammen mot krigen og gå for Ukrainas frihet, for frigjøring, likestilling, toleranse og aksept, sier Julia Maciocha, styremedlem i Warszawas likestillingsparade.

KyivPride-direktør Lenny Emson sier årets arrangement tar til orde for politisk støtte til Ukraina og grunnleggende menneskerettigheter.

– Det er ingen feiring. Vi vil vente på seieren før vi feirer, sier han.

Handler om stolthet

– Dessverre kan vi ikke marsjere i Kyiv, sier Maksym Eristavi, en ukrainsk journalist og styremedlem i KyivPride.

Han minner om faren for bombeangrep i hjemlandet.

– Likevel er det viktig for oss å marsjere. Det handler fortsatt om stolthet, men stolthet over å være ukrainsk, sier han.

Polen har tatt imot over 2 millioner flyktninger fra nabolandet, ifølge myndighetene. Rundt 300 reiste fra det krigsherjede landet for å delta i lørdagens parade.

– Det er en sterk moralsk støtte for oss at paraden finner sted her, sier 42 år gamle Maria til nyhetsbyrået DPA.

Hun reiste fra Kyiv med sin partner for å delta i pride i Warszawa.

Kan ikke gifte seg

Ekteskap mellom likekjønnede par er ikke lov verken i Polen eller i Ukraina. I Ukraina er LHBTQ-personer fortsatt utsatt for betydelig diskriminering, men det er meldt om framskritt de siste årene.

Ukraina kom i 2020 på 39. plass på organisasjonen ILGA-Europes rangering av LHBTQ-rettigheter i 49 europeiske land. Norge lå på 4. plass, mens Russland var nummer 46. Polen var nummer 44 – lavest rangert av alle EU-land.

Polens konservative regjering har engasjert seg sterkt i å hjelpe Ukraina humanitært og militært. Samtidig har regjeringspartiet Lov og Rettferdighet (PiS) en restriktiv holdning til LHBTQ-samfunnet. Kampen for økte rettigheter for homofile, lesbiske, bifile, transpersoner og skeive, er ifølge PiS en trussel mot den katolske kirkens verdier.

Warszawas ordfører Rafal Trzaskowski, som tilhører den opposisjonelle Borgerplattformen, er i likhet med mange medborgere uenig og tok selv del i lørdagens Pride-parade.

