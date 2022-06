Liberale stater blir fristeder for abort i USA

– Vi vet at behovet kommer til å skyte i været, sier Sarah Moeller i Brigid Alliance, en organisasjon i New York som bistår med reise, opphold og annen støtte til kvinner som har behov for å ta abort.

Både Brigid Alliance og andre organisasjoner, samt demokratiske politikere og myndighetene i delstater blant annet langs vestkysten og nordøst i USA, trapper opp forberedelsene i påvente av en strøm av pasienter fra rundt 20 stater der abort blir forbudt.

Brigid Alliance er i gang med å hente inn flere ansatte og trappe opp pengeinnsamlingen for å takle det de tror kan bli en tidobling av pasienter.

Etter at høyesterett opphevet Roe vs. Wade, som siden 1973 ga kvinner rett til å ta abort i USA, har kvinner som ønsker abort i delstater der det blir forbudt, valget mellom å fortsette svangerskapet, ta ulovlig og potensielt farlig abort, få tak i abortpiller eller reise til en annen stat der abort fortsatt er lovlig.

Guvernører lover fristed

De demokratiske guvernørene i California, Oregon og Washington på vestkysten sendte etter høyesterettskjennelsen ut en felles video der de lover at deres delstater skal være steder der reproduktive helsetjenester vil være tilgjengelig og beskyttet.

– Uansett hvem du er, eller hvor du kommer fra, Oregon kommer ikke til å vende ryggen til noen som trenger helsetjenester, sier Oregons guvernør Kathy Brown.

Guvernørene lover også å beskytte kvinner mot politietterforskning og etterlysninger fra andre stater når det gjelder abort.

New York alltid åpen

På den andre kanten av landet sa guvernør Kathy Hochul at New York alltid vil være et fristed for dem som søker tilgang til aborttjenester.

– Alle som passerer gjennom våre tunnelbaner, bussterminaler, flyplasser og kjøpesentre skal vite at abort fortsatt er trygt, lovlig og tilgjengelig i New York, sa hun.

Ikke bare delstater langs vest- og østkysten blir fristeder. En stat som Illinois med storbyen Chicago blir liggende omgitt av stater der abort kan bli forbudt, og må derfor forvente enorm tilstrømming av abortsøkende kvinner.

En rekke bedrifter, blant dem Starbucks, Netflix og Walt Disney, gjorde det klart at de vil betale for reiser og aborttjenester for ansatte i delstater der abort blir forbudt.

I tråd med Bidens løfte

Alle tiltakene er i tråd med president Joe Bidens løfte fredag om å kjempe for at kvinner skal ha tilgang til lovlig abort, selv etter at høyesterett opphevet Roe vs. Wade og et 20-tall delstater trolig innfører forbud i nær framtid.

– La det være klart. Liv og helse er i fare for kvinner over hele nasjonen, sa han og la til at høyesterett har gjort noe de aldri før har gjort, nemlig å uttrykkelig å fjerne en grunnlovsrettighet som er grunnleggende for så mange amerikanere.

Siden USA nå blir et lappverk av forskjellige lover om abort fra stat til stat, gjorde Biden det klart at kjennelsen ikke skal hindre noen i å reise til en annen stat for å ta abort.

Rett til å reise

– Kvinner skal fortsette å ha frihet til å reise trygt til en annen stat for å få de helsetjenestene de trenger, og min administrasjon skal forsvare den retten, sa han.

Både Det hvite hus og justisdepartementet gjør det klart at de nå skal se etter enhver tilgjengelig metode for å gjøre effekten av kjennelsen så svak som mulig.

Men ingen konkrete tiltak ble kunngjort fredag, og Biden erkjente at han har få muligheter utover å oppfordre folk på det sterkeste til å stemme på demokratiske kandidater ved mellomvalget i november.

Protester over hele USA

I en lang rekke byer over hele USA samlet rasende kvinner seg til protest mot kjennelsen. I Washington strømmet hundrevis av kvinner til høyesterettsbygningen over gata fra Kongressen for å vise sin motstand mot beslutningen.

Like ved hadde en mindre gruppe abortmotstandere samlet seg med plakater med tekster som «Framtiden er mot abort» og «Opphev Roe vs. Wade».

Enkelte stater gjorde forbud de hadde forberedt gjeldende allerede fra fredag, mens andre innfører forbud i ukene og månedene som kommer. I enkelte av de rundt 20 statene som får forbud, blir det flere unntak, men i noen blir det ikke unntak verken for svangerskap som følge av voldtekt, incest eller hvis fosteret ikke er levedyktig.

