Hva betyr egentlig denne abort-dommen, Sofie Høgestøl?

– Yo! Høyesterett har oppheva USAs abortrettigheter. Hva var det egentlig som skjedde?

– Nei, hvis du ikke er jurist kan det være vanskelig å skjønne. For er det egentlig en grunnlovsfestet rett til abort i den amerikanske grunnloven? Det står nemlig ingenting om abort i den.

– Nei, det gjør det vel sikkert ikke.

– Det høyesterett gjør er å tolke grunnloven. Og da mener de det er en rett til privatliv der. Og så tolker de det, og etter mange år kom de fram til at for kvinner, så må retten til privatliv bety at man har rett til abort.

– Litt av en omvei!

– Ja. Første gang jeg leste den dommen, Roe vs. Wade, så skjønte jeg hvorfor den var kontroversiell. De innfortolker retten til abort i retten til privatliv, som heller ikke står i grunnloven.

– Det høres ut som en juridisk hviskelek.

– Hvis du ser det fra et amerikansk perspektiv, så er ikke det helt unormalt. Jurister krangler ofte om hvordan man skal tolke ting. Men noen mener at den tolkningen fra søttitallet var en politisk tolkning av grunnloven. Det høyesterett sier i dag er at det var bare tull. At det er en feiltolkning.

[ Kraftige reaksjoner på abortdommen: – Vi veit hvem det her kommer til å gå ut over ]

Har ikke fått til å lage abortlov

– Kan de ikke bare lage en abortlov, da?

– Det kan de. Men som mine professorer sa, da jeg studerte: I et sivilisert land som Norge kan dere sette dere ned og lage en tverrpolitisk lov. Som alle er litt misfornøyd med. Men vi er ikke så siviliserte i USA. I teorien kan de lage en nasjonal abortlov. Men det har de ikke fått til.

– Og dermed så …

– Så finnes det ikke noen nasjonal abortrettighet. I Grunnloven. Og delstatene står helt fritt til å bestemme selv.

– Hva mener egentlig amerikanere om abort?

– Nasjonalt er det et flertall for abort. Men de store folkerike statene som California og New York, de er jo demokratiske stater. Går du på delstatsnivå, ser du at for eksempel i Louisiana, Britney Spears hjemstat, der er det et lokalt flertall som vil forby abort.

– Mange av delstatene har allerede vedtatt egne abortlover, er det sånn?

– Ja, dette har jo vært en dragkamp lenge. I Texas er de veldig sure på at de ikke får bestemme selv. Så de har vedtatt lover for lenge sida, som skal tre i kraft hvis Høyesterett noensinne avviser Roe vs. Wade. De kaller det trigger laws. De blir utløst, eller triggered, ved høyesterettsdommen. Da trer den automatisk i kraft.

– Så hvis du går til legen nå på mandag får du ikke tatt abort?

– Ja. Det føles nok som en demokratisk forpliktelse for en del lokalpolitikere å vedta det så fort som mulig.

Vil hindre kvinner i å reise

– Hvordan ser de lovene ut, da?

– Flere er mer eller mindre totalforbud mot abort. Noen har ikke har unntak for incest, voldtekt eller noe. Men det er ikke alle delstatene som går så hardt til verks.

– Kommer folk til å reise for å ta abort?

– USA er jo et føderalt system. Da åpner man for at statene har forskjellige lover. Det gjelder for eksempel om marihuana. Det skal være veldig vanskelig for stater å begrense at man reiser til andre stater og gjør ting som er lovlige der. Men Texas laget det de kaller innovative abortlover. Der skal man kunne saksøke sivilt, hvis noen reiser ut og tar abort et annet sted. Det er er spørsmål som til syvende og sist kan havne i Høyesterett.

– Altså …

– Og den typen juridiske dragkamper kan jo ta mange år. Det vil nok være noen år nå hvor det vil være tvil om du kan bli saksøkt for å reise til en annen stat for å ta abort, eller hjelpe noen med det. I Missouri lefler de også med lover som gjelder hvis barnet er unnfanget i staten. Det er kanskje best å ikke reise på ferie dit i sommer, hvis man er et par.

[ Vil forby «homoterapi»: – Jeg synes ikke det er noe dilemma ]

Mørke skyer for homoekteskap

– Hva skjer videre nå, da?

– Den store bekymringen for de liberale i USA er at en av høyesterettsdommerne, Clarence Thomas, skrev en liten kommentar til dommen, hvor han mener at amerikansk høyesterett nå må se på en del andre dommer på nytt. For eksempel den om retten til å gifte seg i likekjønnede ekteskap. Da er mitt spørsmål, hvilke andre rettigheter kommer de til å refortolke?

– De kan jo kanskje se på den om retten til å eie maskingevær?

– Nei, nei. Det får du lov til. De utvida våpenlovgivningen på torsdag. Du har ikke rett til abort, men rett til å ta med pistolen din på T-banen.

– Blir det nå en valgkamp om abort?

– Spørsmålet er om abortsaken reelt sett vil kunne konkurrere med lommeboka til folk, i mellomvalget. Økonomien der går jo ikke så bra. Men den store x-faktoren er at det er ingen kvinner i reproduktiv alder i USA i dag, som har vokst opp i et USA hvor det ikke er en føderal rett til abort. Nå blir disse lovene innført. Da må man for første gang sitte der med en tenåring som er voldtatt og ikke får ta abort. Å være mot abort har jo vært en teoretisk sak, men nå blir den jo veldig praktisk. Med en masse enkeltskjebner.

– Men denne kampen blir politisk nå?

– Mike Pence har sagt at «i dag vant retten til liv». Han vil innføre et nasjonalt forbud mot abort. Mens Joe Biden vil innføre en nasjonal abortlov som tillater abort. Så de politiske skillene er satt, ja.

– Det hadde kanskje vært lurt med en aldri så liten folkeavstemning?

– Ja. Men vi kan ikke hjelpe amerikanerne. De må hjelpe seg selv.

[ Først vedtok de Fornebubanen. Så gikk byrådet på Pride ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Sofie Høgestøl (36)

USA-ekspert, særlig kjent fra NRKs valgdekning i det amerikanske presidentvalget i 2020.

Har doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har også studert ved London School of Economics and Political Science og Georgetown University

Vararepresentant på Stortinget for Venstre

---