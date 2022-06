Kjerkol om abortdommen: – Et historisk tilbakeskritt

USAs høyesterett har satt til side en kjennelse som i snart 50 år har sikret amerikanske kvinner en føderal rett til å ta abort. Dette var ventet etter en lekkasje fra retten tidligere i år, men ble først endelig kjent fredag.

Avgjørelsen vil føre til abortforbud i 13 delstater som skal tre i kraft om kort tid. Omtrent like mange delstater ventes å følge etter. Dette melder NTB.

– Dagens kjennelse i Høyesterett i USA truer kvinners grunnleggende rettigheter og er et historisk tilbakeskritt, skriver helseminister Ingvild Kjerkol i en e-post til Dagsavisen.

Hun mener videre det er alvorlig for kvinner i hele USA at den historiske dommen nå blir satt til side.

– Nå fratas amerikanske kvinner retten til å selv bestemme over egen kropp og eget liv og abortdebatten hardner til i et land som fra før er veldig polarisert. Det er en utvikling som bekymrer meg, skriver hun.

[ USAs høyesterett fjerner den føderale retten til abort ]

Angrep

Også statsminister Jonas Gahr Støre er kritisk til avgjørelsen.

– Retten til abort kan enten bli forbudt eller strammet inn i flere amerikanske delstater etter at USAs høyesterett nå har opphevet den historiske dommen fra 1972 som sikkert amerikanske kvinner denne retten. Det er et alvorlig tilbakeskritt for kvinners rettigheter, skriver Støre på Twitter.

Reaksjonene har vært kraftige over store deler av verden allerede. Ekspresident Barack Obama omtaler for eksempel avgjørelsen som «et angrep på kvinners grunnleggende friheter»

Saken oppdateres.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA OM ABORTSAKEN I USA

* USA har ingen formalisert, nasjonal abortlov tilsvarende den vi har i Norge. I stedet har det vært en høyesterettsavgjørelse fra 1973 som sikrer kvinners rett til abort. Kjennelsen omtales som «Roe vs. Wade».

* En senere kjennelse slo fast at amerikanske kvinner har rett til å ta abort helt fram til fosteret er levedyktig. I USA settes denne grensen så sent som i 23. eller 24. uke i svangerskapet. I Norge godtas abort bare unntaksvis etter uke 22, og norske kvinner som vil ta abort etter uke 12, må sende søknad til en abortnemnd.

* Disse kjennelsene ble fredag overstyrt av Høyesterett.

* Abortspørsmålet er svært betent i USA. Motstanden mot abort er særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten. I mer liberale områder på øst- og vestkysten er folk i større grad for kvinners rett til abort.

* Over tid er abortspørsmålet i økende grad blitt polarisert, i likhet med mange andre politiske saker i USA.

* Meningsmålinger har over tid vist at et flertall i den amerikanske befolkningen ønsker å bevare «Roe vs. Wade».

* Tidligere president Donald Trump fikk utnevnt hele tre høyesterettsdommere, og alle disse anses som politisk konservative. Dermed fikk USAs høyesterett et konservativt flertall.

* Domstolen har nå vurdert en abortlov som er vedtatt i Mississippi. Den forbyr de aller fleste aborter etter 15. uke i svangerskapet. Høyesterett godtar loven i Mississippi og opphever dermed den føderale retten til abort som ble sikret med kjennelsen «Roe vs. Wade».

(Kilder: AFP, TT, Washington Post, Guttmacher, NTB)

---