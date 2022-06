Titusener demonstrerte for EU-medlemskap i Georgia

Demonstrantene viftet med både georgiske flagg og EU-flagg. Det ble først anslått at over 60.000 samlet seg utenfor det georgiske parlamentet i det som ble kalt en «Marsj for Europa».

Men senere mandag kveld meldte nyhetsbyrået AFP at minst 120.000 deltok. Det er i så fall den største demonstrasjonen i landet på flere tiår. AFPs anslag er basert på videoer filmet fra droner.

EU-kommisjonen anbefalte i forrige uke at Georgia ikke får status som kandidatland til EU. Samtidig ble det anbefalt at både Ukraina og Moldova skulle få en slik status, som er første skritt i en lang prosess mot EU-medlemskap.

Arrangørene av mandagens marsj sier at de tok initiativ for å vise fram det georgiske folkets forpliktelse til Europa og vestlige verdier.

