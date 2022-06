Marin: – Tyrkias frykt er ubegrunnet

Tyrkias harde motstand mot Nato-medlemskap for Sverige og Finland har skapt en vanskelig situasjon i alliansen. Generalsekretær Jens Stoltenberg har invitert til det nye møtet for å forsøke å få til fremskritt, bekrefter en Nato-kilde overfor NTB. Alle medlemslandene må si ja for å slippe inn nye land i alliansen.

Også den finske presidentens kontor omtaler møtet i en Twitter-melding søndag. Det ble først kjent fredag.

Finlands statsminister Sanna Marin kommenterer situasjonen i et intervju med Yle.

– Personlig ser jeg at mange av de innvendingene som Tyrkia har gitt uttrykk for, er ubegrunnet. For eksempel støtter vi ikke terrorisme. Vi har lenge ansett PKK som en terrororganisasjon, sier Marin. Hun mener det ikke er noe i veien for at Finland kan bli med i Nato.

– Vi oppfyller alle Nato-kriterier, sier hun.

Ifølge Marin hadde Tyrkia i vår gitt uttrykk for støtte til Nato-medlemskap for Finland, men endret mening da søknaden forelå.

Tyrkia synes å være mer kritisk til Sverige enn Finland, men de to landene holder fast ved at de søker om medlemskap sammen.

[ Færre svensker tror på Nato-medlemskap ]