Macron ligger an til å miste flertallet i nasjonalforsamlingen

Macrons allianse Ensemble ligger an til å vinne mellom 200–260 seter. Det trengs 289 seter for å få flertall i den franske nasjonalforsamlingen.

Ved forrige valg i 2017 fikk sentrum-høyre-alliansen Ensemble 389 seter, så årets resultat er en betydelig nedgang.

Høyrepopulistiske Marine Le Pen og hennes parti ligger an til å gjøre et byks i antallet seter i nasjonalforsamlingen, ifølge prognosene som kom da valglokalene stengte klokken 20. De kan ende opp med mer enn 80 seter.

Samtidig ser det ut til at alliansen av flere venstreorienterte partier med navnet Nupes, med frontfigur Jean-Luc Mélenchon i spissen, får nest flest seter med 149–200.

Første runde i parlamentsvalget i Frankrike ble holdt for en uke siden. Her ble Nupes og Ensemble omtrent like store.

Valgdeltakelsen i valgets andre runde ser ut til å bli omtrent like laber som i den første. Klokken 17 hadde 38 prosent av Frankrikes stemmeberettigede trosset hetebølgen og gjort sin borgerplikt. I forrige runde var tallet 39 prosent klokken 17.

Eksperter spådde at valgdeltakelsen ville ende på under 50 prosent innen stemmelokalene stengte.

Samtlige 577 representanter i nasjonalforsamlingens underhus er på valg. De velges i enkeltmannskretser over hele landet.