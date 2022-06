Irlands statsminister: Britenes Nord-Irland-planer er «økonomisk vandalisme»

Demonstranter utenfor Hillsborough Castle i Nord-Irland i mai, under Boris Johnsons besøk. Den britiske regjeringen har lagt fram et lovforslag der den såkalte Nord-Irland-protokollen overstyres ensidig fra britisk side. EU reagerer skarpt, og det samme gjør regjeringen i Dublin og de i Nord-Irland som ønsker et forent Irland. (Peter Morrison/AP)