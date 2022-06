Færre svensker tror på Nato-medlemskap

83 prosent tror at Sverige kommer til å bli Nato-medlem. Det er en nedgang fra 89 prosent på tilsvarende måling for to uker siden, melder den svenske kringkasteren SVT.

Målingen er gjennomført av Novus og viser også at andelen som mener det er bra at Sverige leverer inn søknad om medlemskap, holder seg stabil på 60 prosent.

– Jeg tror at Sverige kommer til å bli medlem i Nato, men jeg tror det avhenger mye på hvor langt Tyrkia er beredt til å gå for å få amerikanske kampfly og innenrikspolitisk gevinst, sier Magnus Christiansson, lektor i krigsvitenskap ved Försvarshögskolan.

Han viser til at Tyrkias motstand mot svensk medlemskap, har ført til at prosessen har trukket ut mer i tid enn det svenskene kan ha trodd. Han tror likevel at uoverensstemmelser mellom Sverige og Tyrkia kan være løst til Nato-møtet starter i Madrid senere denne måneden.

– Hvis det ikke gjør det, tror jeg at neste mulighet er etter sommeren og det svenske valget, sier Christiansson.

