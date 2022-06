Biden toner ned møte med Saudi-Arabias kronprins

Hensikten med reisen er ikke å møte kronprinsen, uttalte Biden fredag. Amerikansk etterretning anklager kronprinsen, som ofte kun omtales som MBS, for å ha stått bak drapet på den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi.

På spørsmål om hvordan Biden vil ta opp denne saken, sa Biden fredag:

– På samme måte som jeg tidligere har håndtert saken. Jeg kommer ikke til å møte, jeg kommer ikke til å møte MBS. Jeg skal delta på et internasjonalt møte og han er blant deltakerne, sa Biden, med henvisning til det kommende møtet i Golfrådet i midten av juli.

Da Biden var presidentkandidat, sa han at Saudi-Arabia var blitt en pariastat. Bakgrunnen var drapet på Khashoggi. Khashoggi ble drept av saudiarabiske agenter inne på landets konsulat i Istanbul i 2018. Tyrkisk påtalemyndighet mener han først ble kvalt, og deretter partert.

Det hvite hus' pressetalskvinne Karine Jean-Pierre har tidligere sagt at møtet med MBS ikke har hovedfokus.

– Presidenten skal treffe en rekke ledere på reisen. Vi kan regne med at presidenten også skal møte kronprinsen, har hun sagt.

Saudi-Arabia har på sin side kommet med en mer direkte uttalelse der det ganske enkelt heter at Biden skal møte kong Salman og kronprins Mohammed.

Det ventes at Biden vil legge press på Saudi-Arabia for å øke oljeproduksjonen, i håp om å få kontroll over stigende drivstoffpriser.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen