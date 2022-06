To Hizbollah-medlemmer dømt til livsvarig fengsel for drapet på Hariri

Redningsmannskap slukker brannene som oppsto etter at kolonnen til Rafik Hariri ble rammet av en kraftig bombe 14. februar 2005. Nå er ytterligere to Hizbollah-medlemmer dømt til livsvarig fengsel in absentia for angrepet. De to vil trolig aldri sone dommen. Arkivfoto: Saleh Rifai / AP / NTB (Saleh Rifai/AP)