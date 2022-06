Storbritannias regjering godkjenner utleveringen av Julian Assange

Innenriksminister Priti Patel har godkjent USAs begjæring om utlevering, opplyser departementet hennes fredag.

– Ministeren må skrive under en ordre om utlevering, med mindre det er noe som hindrer at en slik ordre utstedes, heter det i en uttalelse fra innenriksdepartementet.

Assange har to uker på seg til å anke beslutningen. Det er ventet at han vil gjøre dette.

Tiltalt for spionasje

USA har tiltalt Assange for spionasje etter at WikiLeaks i 2010 publiserte en halv million lekkede dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

En britisk domstol avviste i januar 2021 begjæringen om utlevering, men avgjørelsen ble senere omgjort av en høyere rettsinstans. I januar i år besluttet High Court i London at utleveringssaken kunne ankes, men også denne kjennelsen ble siden satt til side.

Saken havnet dermed på Patels bord. Det var ventet at det ville komme en avgjørelse for to uker siden, men først på fredag kom altså kunngjøringen fra den britiske regjeringen.

– Hårreisende

– Dette er helt skandaløst og et alvorlig angrep på ytrings- og pressefriheten, skriver Rødts Sofie Marhaug i en epost til NTB om Patels beslutning.

Marhaug er initiativtaker bak Stortingets støttegruppe for Assange. Hun sier hun nylig skrev et brev til den britiske ministeren og oppfordret henne til ikke å utlevere WikiLeaks-grunnleggeren.

– Utleveringen innebærer at publisister og varslere kan straffeforfølgelses i en stat de verken kommer fra eller har oppholdt seg i, for å ha avslørt denne statens krigsforbrytelser. Det er hårreisende og et angrep på ytringsfriheten og demokratiet, skriver Marhaug.

Hun krever at utenriksminister Anniken Huitfeldt kommer på banen og sier fra om at britenes beslutning er «fullstendig uakseptabel».

Rettslig maraton

Til sammen har Assange tilbrakt over et tiår i det britiske rettsvesenet. I 2010 anmeldte to svenske kvinner ham for voldtekt og seksuelle overgrep, noe som førte til en internasjonal etterlysning. To år senere ble det besluttet at han kunne utleveres til Sverige. Assange søkte da tilflukt i Ecuadors ambassade i London, der han ble i sju år.

Etter at Ecuador trakk tilbake beskyttelsen i april 2019, ble Assange pågrepet og har siden sittet i høysikkerhetsfengsel. Sverige har siden henlagt overgrepssaken, men han står altså nå tiltalt for spionasje i USA.

Tidligere i mai har Europarådets kommissær for menneskerettigheter, en rekke journalistorganisasjoner, og åtte norske stortingsrepresentanter bedt om at Assange ikke utleveres til USA.

