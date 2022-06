Skyting på grensen mellom Kongo og Rwanda – kongolesisk soldat drept

Flere sivile ble ifølge sikkerhetskilder såret i hendelsen, som skjedde ved en grensepost i Nord-Kivu-provinsen. En kongolesisk politimann på stedet sier at den kongolesiske soldaten skjøt først mot grensen, hvorpå han ble drept av en rwandisk politimann.

Forholdet mellom de to landene har den siste tiden blitt stadig mer anspent.

Tidligere i uken anklaget Kongo Rwanda for å ha invadert landet etter at opprørere i gruppa M23 tok kontroll over den strategisk viktige byen Bunagana. Byen ligger ved grensen til Uganda.

Kongo mener at M23 blir støttet av Rwanda, noe Rwanda avviser.

Opptøyer i Goma

To dager senere samlet tusenvis av mennesker seg i Goma til en anti-rwandisk protest, som utartet i plyndring og opptøyer, der menn jaktet på rwandere i butikker og biler.

I 2012 hadde M23 kontroll over Goma en kort periode, men gruppa ble kort tid etter presset ut av FN-soldater og den kongolesiske hæren. Etter å ha vært inaktiv i flere år, gjenopptok gruppa kampene i november i fjor. I mars brøt det ut harde kamper, noe som drev tusenvis av mennesker på flukt. Nå ryktes det at gruppa ønsker å ta kontroll over Goma igjen.

Lang og blodig historie

Etter fredagens skyting er situasjonen blitt enda mer anspent.

Forholdet mellom Kongo og Rwanda har vært svært dårlig i flere tiår. Etter folkemordet på tutsier og moderate hutuer i Rwanda i 1994 anklaget de nye tutsidominerte makthaverne i Rwanda Kongo for å ha gitt tilflukt til hutuer som sto bak folkemordet.

M23 består av kongolesiske tutsi-krigere, og Kongo hevder gruppen får både våpen og annen støtte fra Rwanda.

