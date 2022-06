Jemen-samtaler i gang i Stockholm

Møtet som startet fredag, skal pågå i tre dager. Rundt 150 personer er med. Deltakerlisten omfatter representanter for Jemen, FN, internasjonale organisasjoner og øvrige land som er engasjert i konflikten på forskjellige måter.

I tillegg til sikkerhetssituasjonen er landets politiske og økonomiske utvikling et tema for samlingen.

FNs Jemen-utsending Hans Grundberg er blant dem som skal være med. Han har ledet forhandlingene som ledet fram til våpenhvilen. Den har vært på plass i landet siden 2. april. FN er nå i samtaler med partene om en mer permanent våpenhvile, skriver svensk UD i en pressemelding.

Jemen har vært herjet av en brutal krig siden opprørerne tok kontroll over hovedstaden Sana i 2014, noe som utløste en intens og dødelig saudiarabisk-ledet intervensjon året etter.

FN kaller krigen verdens verste humanitære katastrofe. Over 4 millioner mennesker er fordrevet internt, og 19 millioner står i fare for å rammes av sult, ifølge talsmann for FNs generalsekretær, Stephane Dujarric.

