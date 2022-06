EU-kommisjonen anbefaler at Ukraina blir kandidatland

Anbefalingen ble kunngjort fredag av kommisjonens leder Ursula von der Leyen og kommissær Oliver Varhely, som har ansvar for utvidelser av EU.

– Ukraina har tydelig vist sine ambisjoner og ønsker om på leve opp til europeiske standarder. I flere år har de gradvis nærmet seg EU. De har også deltatt i EU-programmer og har et robust demokrati, sier von der Leyen.

Dagen før slo lederne for EU-tungvekterne Tyskland, Frankrike og Italia, samt Romania, fast at de umiddelbart vil gi Ukraina status som kandidatland. Uttalelsen kom under et besøk til Ukrainas hovedstad Kyiv.

Også Sverige vil gi Ukraina kandidatstatus, opplyser utenriksminister Ann Linde fredag. Svenskene vil også gjøre Moldova til kandidatland, men vil foreløpig ikke gi Georgia samme status.

Forrige uke vedtok EU-parlamentet en resolusjon som tar til orde for at Ukraina blir kandidatland. Ukrainas kandidatstatus er også ventet å bli tema når EU-lederne samler seg til toppmøte neste uke.

Det å bli kandidatland er kun første steg på veien mot fullt EU-medlemskap. Denne prosessen er komplisert og kan ta flere år.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen