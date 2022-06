Nye problemer med produksjonen av morsmelkserstatning i USA

Mange familier i landet har havnet i en vanskelig situasjon fordi problemer med forsyningskjedene har gjort at butikker og apoteker er tomme for morsmelkserstatning.

Stengningen av Abbott Nutritions fabrikk i Sturgis i Michigan kommer dermed på et svært dårlig tidspunkt. Fabrikken ble gjenåpnet for å bidra til å løse forsyningsproblemet for mindre enn to uker siden.

Området ble mandag rammet av voldsomt regn og kraftig vind. Uværet førte til flom og strømbrudd. Flommen rammet også deler av fabrikken, ifølge en uttalelse selskapet har lagt ut på nett.

– Som følge av det har Abbott stanset den pågående produksjonen av EleCare morsmelkserstatning for å undersøke skadene forårsaket av uværet og vaske og sterilisere fabrikken, heter det i uttalelsen.

– Dette vil sannsynligvis forsinke produksjonen og distribusjonen av nye varer i noen uker, står det videre.

Fabrikken ble stengt i februar etter at to babydødsfall skapte bekymring for mulig forurensing av morsmelkserstatningen. Produkter ble også trukket tilbake fra markedet.

