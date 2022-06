USAs sentralbank med største renteøkning siden 1994

Økonomer og investorer mente i forkant av beslutningen at den rekordhøye inflasjonen ville tvinge Federal Reserve til å kunngjøre en såkalt trippeløkning av styringsrenta, det vil si 0,75 prosent.

Styringsrenta ligger i dag på 0,75-1,0 prosent, men det er ventet flere renteøkninger i tiden framover. Analytikere mener derfor at den om ett års tid vil være kommet opp i nær 4 prosent.

Senest i mai satte sentralbanken opp styringsrenta med 0,5 prosent, den første dobbeltøkningen på over 20 år. Den siste trippeløkningen fant sted i 1994.

Peker på krigen i Ukraina

Renteøkningen er et forsøk på å stagge den høye inflasjonen, som blant annet skyldes krigen i Ukraina.

– Russlands invasjon av Ukraina fører til enorme menneskelige og økonomiske vanskeligheter, skriver sentralbankens styre i en uttalelse etter det to dager lange rentemøtet.

Men renteøkningen vil også føre til at det blir langt dyrere å ta lån, noe som kan minske investeringsviljen og føre til økonomisk tilbakegang.

Høyere enn ventet

Inflasjonen i USA er nå på 8,6 prosent, den høyeste på 40 år, og det er ingen tegn til at den vil avta. Amerikanerne har også begynt å forvente at den kraftige prisøkningen vil vare lenger enn de trodde før. Det kan gjøre det vanskeligere for sentralbanken å få inflasjonen ned på 2 prosent, som er bankens målsetting.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell hadde på forhånd antydet en renteøkning på 0,5 prosent. At den ble enda høyere, er en erkjennelse av at sentralbanken sliter med å få kontroll over hvor raskt prisene øker, skriver nyhetsbyrået AP.

