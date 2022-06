Polen avvikler omstridt disiplinærkammer for dommere

Mandag kveld signerte president Andrzej Duda loven som innebærer at kammeret avvikles. Først når den er offentlig kunngjort, vil den tre i kraft, noe som er ventet tirsdag.

Torsdag for snart to uker siden vedtok den polske nasjonalforsamlingen at disiplinærkammeret skulle oppløses, noe som ble tatt svært godt imot i Brussel.

EU mener ordningen bryter med sentrale rettsstatsprinsipper og gir den polske regjeringen politisk kontroll over domstolenes virksomhet. Unionen har tidligere underrettet Polen om at disiplinærkammeret må avvikles om EU skal utbetale en kompensasjon for koronautgifter på 35 milliarder euro.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen