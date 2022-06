Paven i nytt intervju: Vesten kan ha provosert fram krigen i Ukraina

Russlands invasjon av Ukraina var «kanskje provosert fram», uttaler pave Frans i et intervju publisert tirsdag i flere katolske tidsskrifter. Den britiske avisen The Guardian omtalte uttalelsene fra paven samme dag.

Uttalelsene kom i et felles intervju med ti redaktører for jesuittiske tidsskrifter, som møtte paven 19. mai i Vatikanet. Uttalelsene ble publisert tirsdag i blant annet det tradisjonsrike katolske tidsskriftet La Civila Cattolica, og i det svenske tidsskriftet Signum.

En av redaktørene tilknyttet jesuittordenen i Ukraina spør paven: «Vi er nå vitne til en angrepskrig. Vi skriver om dette i våre tidsskrifter. Hvilke råd har Paven til hvordan vi skal rapportere om krigen? Hvordan kan vi bidra til en fredelig framtid?»

– For å svare på dette spørsmålet, må vi bort fra den utbredte forestillingen om «Rødhette og ulven»: Rødhette var god, ulven var ond. Men her er det ikke enten de metafysisk gode eller onde, svarer paven i intervjuet. Han karakteriserer russiske styrker som brutale og grufulle, og hyller det ukrainske folkets heltemot.

Også Vatikanets offisielle nettsted Vatican News gjenga tirsdag uttalelsene fra møtet med redaktørene.

I intervjuet forteller paven om et møte med en ikke navngitt statsleder noen måneder før krigsutbruddet:

– Han sa at han var urolig for NATOs framferd. Jeg spurte hvorfor, og han sa: «De står og bjeffer foran portene til Russland. De skjønner ikke at russerne er imperialistiske og ikke vil tillate noen fremmed makt å nærme seg. Dette kan føre til krig». Dette var statslederens syn. 24. februar startet krigen. Han skjønte hva som var i ferd med å skje, sier Paven i intervjuet. Paven fortsetter ved å advare mot å bare fokusere på russisk brutalitet:

– Faren er at vi bare ser dette (russiske troppers brutalitet), som er grufullt, og ikke ser dramaet som utspiller seg bak denne krigen, som kanskje ble provosert fram eller iallfall ikke forhindret, sier paven i intervjuet.

Uttalelser fra pave Frans om krigen i Ukraina, gjengitt på Vatikanets nettsted Vatican News (Skjermdump)

Paven understreker at han ikke er «pro-Putin»:

– Men jeg er mot å gjøre en komplisert situasjon til et skille mellom de gode og de onde, uten å ta i betraktning de bakenforliggende årsakene og egeninteressene, som er kompliserte.

Han karakteriserer russiske tropper som brutale og grufulle, og hyller det ukrainske folkets mot.

I møtet med redaktørene viser Paven til en samtale med patriark Kirill, overhodet for den russisk-ortodokse kirken, som støtter Russlands krigføring i Ukraina. Paven sier han minnet patriark Kirill om at de «ikke er statstjenestemenn, men folkets hyrder». I intervjuet understreker Paven at han har avlyst et planlagt møte med patriark Kirill i Jerusalem denne uken på grunn av krigen i Ukraina. Paven har tidligere kritisert Kirill for å være «Putins altergutt».

I en uttalelse tirsdag til verdens fattigdomsdag understreket Paven at krigen i Ukraina er en supermakts overgrep mot selvstendig folkestyre.





