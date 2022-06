Macron ber velgerne gi ham et sterkt flertall

Macron så ut til å være presset da han tirsdag holdt en tale på en flyplass i Paris like før han skulle reise på en todagers tur til Romania og Moldova.

– Vi trenger et sterkt flertall, gjentok han flere ganger med lyden av flymotorene i bakgrunnen.

Første valgrunde sist søndag tyder på at Macrons parti og støttepartier vil få flest plasser i nasjonalforsamlingen. Men det er langt fra sikkert at de får rent flertall.

Håper å unngå hestehandel

Macron håper å kunne styre med sin egen regjering uten å måtte kjøpslå med opposisjonens representanter, enten de er til venstre eller høyre for hans eget liberale parti.

I talen trakk han fram krigen i Ukraina som årsaken til at energiprisene har skutt i været og deler av verden opplever matkrise.

– I denne vanskelige tiden er valget dere må ta denne søndagen, viktigere enn noensinne. Ingenting vil være verre enn at det blir fransk uro i tillegg til verdens uro, sa Macron.

Lav oppslutning

Valgdeltakelsen søndag var rekordlav. Mindre enn halvparten av Frankrikes 48,7 millioner velgere brukte stemmeretten.

En ny venstreallianse bestående av fire partier fikk nesten like mange stemmer som partiene som støtter Macron. På grunn av valgsystemet er kandidatene som støtter presidenten, likevel ventet å vinne flere valgkretser enn mer venstreorienterte kandidater i runde nummer to. Likevel ligger de an til å få langt færre plasser enn for fem år siden.

