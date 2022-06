Kvinne som skrev essay om å myrde ektemannen, dømt for drap på ektemannen

71 år gamle Nancy Crampton Brophy vil først kunne prøveløslates om 25 år, ifølge dommeren i Oregon som dømte henne.

I løpet av rettssaken kom det fram hvordan hun hadde kjøpt et våpen på eBay, som hun brukte til å drepe mannen sin i håp om å få hundretusener av dollar fra livsforsikringen hans. Våpenet, som hun sier ble brukt til research til en ny bok, er aldri blitt funnet.

Ektemannen Daniel Brophy ble i 2018 funnet liggende på gulvet i et klasserom i en kokkeskole der han arbeidet, etter å ha blitt skutt to ganger. Kona ble fanget opp av et overvåkingskamera i området på samme tid.

Crampton Brophy, som står bak bokserien «Wrong Never Felt So Right», med titler som «The Wrong Husband» og «The Wrong Lover», hevder hun ikke husker at hun var på åstedet, men antok hun var der for å få inspirasjon til en ny roman.

Hun sier hun vil anke dommen, og i ordstrid med aktor hevdet hun at det ikke fantes motiv for drapet.

Bloggposten hennes, som fortsatt er tilgjengelig online, gjennomgår forskjellige metoder og motiver for å gjøre det av med en uønsket ektemann. Blant annet drøftes finansiell fortjeneste og våpenbruk.

– Men en ting jeg vet om drap, er at hver og en av oss har det i oss hvis vi blir drevet langt nok, avslutter hun essayet med.

