Forslag til innstramming av våpenlov får støtte i Senatet

To grufulle massakrer de siste ukene fikk omsider demokrater og republikanere til å bli enige om de mest betydelige innstrammingene på 30 år.

Men endringene er minimale og langt fra det som demokratene, president Joe Biden og et flertall av befolkningen ønsker seg.

20 senatorer – ti fra hvert parti, ble søndag enige om lovforslaget, som strammer inn på enkelte regler om våpensalg og bevilger mer ressurser til mental helse.

Håp om at ti senatorer er nok

De ti republikanerne er akkurat nok til å sikre at forslaget blir tatt opp til behandling og blir vedtatt. Hittil har republikanerne kunnet blokkere nesten alle forsøk siden 90-tallet på å stramme inn på flommen av våpen på markedet, siden det trengs 60 stemmer for at et forslag skal bli behandlet, og demokratene ikke har mer enn 50 senatorer.

Demokraten Chris Coons, som ledet den tverrpolitiske gruppa, sier at forslaget kan legges fram i løpet av få dager og kanskje kan bli vedtatt i juli.

Det er en viss frykt for at forslaget kan falle hvis ikke alle ti republikanere stemmer for det, men det som gjør det mer sannsynlig at det blir vedtatt, er at ingen av de ti er på valg til høsten.

Bakgrunnssjekk av unge

Blant punktene i forslaget er en oppgradering av bakgrunnssjekker for folk under 21 år ved kjøp av våpen, og insentiver for at delstater innfører såkalte rødt flagg-lover for at folk som regnes for å være farlige, ikke får kjøpe våpen.

Dessuten strengere straff for folk som kjøper opp våpen for videresalg, som bidrar til å skaffe kriminelle våpen, og føderal støtte til investeringer i skolesikkerhet og programmer for mental helse.

Forslagene er langt fra det som våpenkontrollaktivister ønsker seg, blant annet et forbud mot automatvåpen, et forbud mot å selge våpen til ungdom under 21, obligatorisk venteperiode for alle våpenkjøp og forbud mot høykapasitetsmagasiner.

Både ved skolemassakren i Uvalde i Texas og det rasistiske angrepet på svarte amerikanere i Buffalo i New York, var gjerningsmannen en 18 år gammel mann som brukte automatvåpen med høykapasitetsmagasiner.

Jubel og motstand

Likevel jubler tilhengere av strengere lovgivning over forslaget, siden de ser at det på sikt kan bety en kursendring for å bryte ned nakketaket som våpenindustrien har.

– Vi hyller dette historiske skrittet framover for beskyttelse mot våpenvold, som har sitt utgangspunkt i at denne nasjonen trenger endring og innsats for å redde amerikanske liv, sier Kris Brown i Brady United Against Gun Violence.

Men USAs fremste lobbyorganisasjon for våpen, National Rifle Association (NRA) gjør det klart at de er imot enhver innstramming i det de kaller amerikanernes grunnlovsfestede rett til å beskytte seg selv ved å bære våpen.

