Gjenstander funnet i søket etter savnet journalist i Brasil

Den britiske journalisten Dom Philips og den brasilianske urfolkseksperten Bruno Pereira var på arbeidsreise i det avsidesliggende Javari-området i Amazonas. De ble meldt savnet forrige søndag.

Ryggsekken var knyttet til et tre som var delvis nedsunket, fortalte en brannmann til reportere i byen Atalaia do Norte, som er nærmeste by til søkeområdet. Det er flomsesong i regionen, og deler av skogsområdet er oversvømt.

Politiet bekrefter at det er eiendeler tilhørende de to savnede som er funnet. I en uttalelse lister det føderale politiet i Amazonas opp et helsekort, svarte bukser, en sandal og et par sko som tilhører Pereira. Og et par sko og en ryggsekk tilhørende Phillips som inneholder klær.

Lokale urfolksaktivister sier at Philips og Pereira fikk trusler i forrige uke da de arbeidet i regionen. Den lokale urfolksforeningen som Pereira jobbet med, sier de ikke kan fastslå hvem sekken tilhører.

I området er det kun fattige bosetninger langs elven, og utstyr som en bærbar datamaskin er sjeldent.

En mann som er mistenkt for å være involvert i forsvinningen, er pågrepet. Vitner sier han fulgte etter båten til Philips og Pereira, og det er funnet blod på en presenning i båten hans.

Den siste utviklingen i saken kom kun timer etter at venner og slektninger holdt en vake på stranden i Rio de Janeiro. Ett av familiemedlemmene sa da at hun hadde mistet håpet om at de to blir funnet i live.

