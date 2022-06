FNs menneskerettssjef gir seg

– Idet min periode som høykommissær går mot slutten, blir denne 50. samlingen i menneskerettsrådet den siste der jeg legger fram en redegjørelse, sa Bachelet da rådet startet sin fire uker lange samling mandag.

Uttalelsen gjør slutt på flere måneder med spekulasjoner rundt stillingen til den 70 år gamle tidligere presidenten i Chile.

Den siste tiden er det kommet svært kraftig kritikk mot Bachelet. Under og etter et besøk i Kina ble hun anklaget for å ta lett på landets menneskerettighetsbrudd, blant annet forfølgelsen av uigur-minoriteten.

Kritikk fra alle kanter

Stillingen som høykommissær for menneskerettigheter i FN er alltid utsatt for krass kritikk og tungt press fra både menneskerettsorganisasjoner og land med svin på skogen, og de fleste av hennes forgjengere har gitt seg etter én periode, selv om det er åpent for to.

Da hun ble utnevnt av FNs generalsekretær António Guterres, var det meningen at hun skulle holde en lavere profil enn forgjengeren, Zeid Ra'ad Al Hussein, som ikke la skjul på sin forargelse over brudd på menneskerettighetene.

Bachelet, som gikk fra torturoffer under Pinochet-regimet til første kvinnelige president i Chile, la i stedet vekt på dialog og diskret diplomati for å fremme menneskerettighetene i forskjellige land.

Ikke godt tatt imot

Men denne innstillingen er ikke blitt godt tatt imot av alle, og hun er blitt sterkt kritisert for ikke å være mer frampå med kritikk, særlig når det gjelder Kina.

Hun fikk omsider til en reise til Kina, den første på 17 år for FNs menneskerettskommissær, og hun fikk reise til Xinjiang, der Kina anklages for å ha satt en million uigurer og andre muslimske minoriteter i fangeleirer, der de utsettes for tvangsarbeid, og kvinner utsettes for tvangssterilisering.

USA kaller behandlingen av uigurene folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, noe som avvises av Kina som sier den er nødvendig i kampen mot ekstremisme.

– Ikke kritisk nok

Mens hun var der på en sterkt kontrollert seks dager lang reise, sier Bachelet at hun tok opp sine bekymringer for situasjonen, men NGO-er mener hun ikke gikk langt nok og dermed «legitimerte Kinas forsøk på å dekke over forbrytelsene».

Til FNs menneskerettsråd sier Bachelet at hun tok opp situasjonen til uigurene og de andre muslimske minoritetene, inkludert vilkårlig fengsling og mishandling.

Hun er blitt kritisert for ikke å legge fram en rapport om menneskerettssituasjonen i Xinjiang, men sa at rapporten nå oppdateres og blir sendt til verdens regjeringer før den offentliggjøres.

Samtidig ser hun positivt på at det er åpnet for dialog med Kina, og sier at det er avtalt et årlig møte på høyt nivå om menneskerettigheter og kontinuerlig kontakt om andre punkter som vekker bekymring.

