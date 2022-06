Covid: På'n igjen i Kina

Heaven Supermarket bar hadde akkurat åpnet igjen etter koronanedstengning da den igjen ble stengt. Over 200 koronatilfeller knyttes til baren, som er åpen 24 timer i døgnet. «Et eksplosivt» utbrudd, kaller myndighetene det. I Beijing hadde spisesteder åpnet opp for servering i lokalene igjen i forrige uke etter en måned med restriksjoner. Siden torsdag har minst tre distrikter i Beijing holdt barer og noen underholdningssteder lukket på ubestemt sted. Barna kan ikke vende tilbake til skolene som planlagt denne uka.

Samtidig har storbyen Shanghai varslet massetesting av millioner av mennesker i 14 av byens 16 distrikter, bare halvannen uke etter at en to måneder lang nedstengning i byen var avsluttet 1. juni, melder Reuters. I fem av distriktene får innbyggerne ikke lov til å forlate hjemmene sine mens testingen pågår. Det skjer etter at det er oppdaget enkelte lokale smittetilfeller.

Shanghai har satt i gang omfattende massetesting etter at det er oppdaget lokale koronasmittetilfeller. Byen har nettopp vært gjennom en to måneder lang nedstengning. (LIU JIN/AFP)

Massetestingen i Shanghai kommer på toppen av allerede strenge testregler. Blant annet må innbyggerne vise til en negativ test de siste 72 timer for å komme inn på kjøpesentre, kontorer, busser og T-baner.

Går for halv maskin

Kinas nedstengninger de siste månedene har gått hardt ut over økonomien, og får også internasjonale følger ved at leveringer av varer fra Kina til resten av verden forsinkes. Det europeiske handelskammeret sier Shanghai-kontorene til deres medlemmer bare opererer med 30–50 prosent kapasitet, mens fabrikker går på 80 prosent kapasitet.

– Vi lever på nåde under massetesting. Fabrikker må stenge dersom kun ett positivt tilfelle oppdages, sier Bettina Schoen-Behanzin, visepresident i det europeiske handelskammeret til Reuters. Hun legger til at europeiske land er begynt å bli mer tilbakeholdne og skeptiske til å investere i Kina.

Under nedstengningen i Shanghai sist, kom det til uttrykk frustrasjon og sinne blant flere innbyggere, og også enkelte protester, noe som er sjelden i Kina.

De nye rundene med restriksjoner, bare kort tid etter nedstengning, illustrerer at Kinas tilnærming til covid-pandemien blir stadig mer problematisk. Nedstengninger og massetesting blir iverksatt så snart det oppdages et lite antall smittetilfeller i et distrikt. Men hvor lenge skal kineserne gå inn og ut av lockdown og ekstreme restriksjoner, så lenge koronaviruset ikke kommer til å forsvinne? Det spørsmålet har flere eksperter stilt.

De fleste andre land i verden har nå i stor grad åpnet opp igjen etter pandemien, selv om koronaviruset er kommet for å bli. Andre land har også hatt en null-covid-strategi tidligere i pandemien, men da den svært smittsomme omikronvarianten og dens undervarianter kom, ble null-covid-strategien stadig vanskeligere å holde på, og land etter land gikk bort fra den, siden de fleste av disse landene også da hadde en god vaksinedekning.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har gitt et klart råd til Kina om å endre strategi.

– Når det gjelder strategien om nullvisjon for covid, tror vi ikke at det er bærekraftig tatt i betraktning virusets utvikling og hva vi forventer i fremtiden, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus for noen uker siden.

Prestisje

Men Kinas president Xi Jinping har investert så mye prestisje i sin koronastrategi at det kanskje blir vanskelig å snu, påpeker kommentatorer og eksperter. Til høsten skal Kinas kommunistparti avholde sin viktige 20. partikongress. Da skal Xi Jinping bli gjenvalgt for en tredje periode som generalsekretær i Kommunistpartiet. Da er det viktig at det ikke er mye smitte, sykdom og dødsfall i landet, fordi en slik situasjon kan gi inntrykk av at lederne ikke har kontroll, og derfor kan svekke Xi og partiet.

– Nå er det gått politisk prestisje i å holde på null-covid-strategien. Jo lenger de kinesiske lederne følger strategien, jo større blir den retoriske gymnastikkøvelsen som kreves dersom man velger å reversere den, sa Heidi Østbø Haugen, professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo, nylig til Dagsavisen.

En av grunnene til at det er helsemessig vanskelig for Kina å slippe opp på sin null-covid-strategi, er at relativt få av de eldste innbyggerne er vaksinert. Selv om mer enn 87 prosent av befolkningen som helhet har fått to doser koronavaksiner, gjelder det bare halvparten av dem over 80 år, skrev det medisinske tidsskriftet The Lancet i en artikkel nylig om Kinas covid-strategi. Kina bruker sine egenutviklede koronavaksiner, CoronaVac og Sinopharm.

