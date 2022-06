Ukraina krever svar fra Biden om Zelenskyj-kommentar

På et møte i Los Angeles fredag sa Biden at Zelenskyj ikke ville høre på de amerikanske advarslene før den russiske invasjonen 24. februar.

– Jeg vet at mange mente at jeg overdrev. Men jeg visste at vi hadde nok data til å bygge opp under vurderingen, sa han.

– Russlands president ville gå over grensa. Det var ingen tvil, og Zelenskyj ville ikke høre på det, og det ville mange andre heller ikke. Jeg forstår det, men han gikk inn, sa Biden.

Den kommentaren «trenger helt klart en forklaring», sier talsmannen for det ukrainske presidentkontoret, Serhij Nykyforov og legger til at Zelenskyj gjentatte ganger ba Ukrainas partnere innføre sanksjoner for å tvinge Russland til å trekke tilbake styrkene fra grenseområdene

USA slo alarm om Russlands krigsforberedelser langs grensa lenge før president Vladimir Putin kunngjorde sin «spesialoperasjon» mot Ukraina.

Men tilliten til USAs etterretning var ikke stor etter Irak-krigen og Talibans overtakelse i Kabul, og advarslene ble møtt med skepsis i mange land, som mente at USA var for alarmistisk.

Ukrainske tanks kjører gjennom Mariupol Ukrainske tanks viser fram ødeleggelsene i Mariupol, i forkant av det siste avgjørende slaget om byen

