Senatorer enige om tverrpolitisk våpenavtale

Rammeverket for avtalen ble presentert søndag, melder nyhetsbyrået AP. Avtalen inneholder både skjerpet våpenkontroll og økte investeringer i psykisk helse og sikkerhet på skolene, skriver Washington Post.

Rammeverket legger opp til betraktelig svakere våpenlover enn president Joe Biden og demokrater flest ønsker seg – nemlig forbud mot enkelte typer automatvåpen og store ammunisjonsmagasiner. Men dersom forslaget går gjennom, vil det likevel være den største føderale innskjerpingen i våpenlovene siden midten av 1990-tallet, skriver Washington Post.

I forslaget skal delstatene oppmuntres til å innføre såkalte rødt flagg-lover som gjør at myndighetene kan ta våpen fra enkeltpersoner som en dommer vurderer som en trussel. Forslaget går også ut at føderale bakgrunnssjekker for våpenkjøpere under 21 år for første gang omfatter et obligatorisk søk i straffesaksregisteret for ungdomsforbrytere.

Samtidig skal milliarder av føderale dollar pumpes inn i psykiske helseprogrammer og sikkerhetstiltak på skolene. Det innebærer finansiering til bevæpning.

Pakken inneholder ingen forslag om universelle bakgrunnssjekker for våpenkjøpere.

