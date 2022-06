Finland vil ikke gå videre med Nato-søknaden alene

Finlands president Sauli Niinistö fikk søndag spørsmål om en kan tenke seg en situasjon der Finland går videre i medlemskapsprosessen uten Sverige.

– Da jeg besøkte Sverige, sa jeg det tydelig: Der har man sagt at Finlands sak er vår, historisk, så jeg sier at Sveriges sak er også vår. Det betyr at vi går videre hånd i hånd, svarte Niinistö på en pressekonferanse med Nato-sjef Jens Stoltenberg i Finland søndag.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt nei til svensk og finsk Nato-medlemskap med mindre de oppfyller en liste med krav fra den tyrkiske regjeringen. Tyrkia mener blant annet at Finland og særlig Sverige er for vennlig innstilt til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som er terrorstemplet både av Tyrkia, EU og USA.

Begge land har avvist dette.

