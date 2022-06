Advarsler om at Russland bruker svært dødelige våpen

Russiske bombefly har etter alt å dømme sluppet missiler fra 60-tallet som er beregnet på å senke skip, i Ukraina, sier det britiske forsvarsdepartementet.

Kh-22-missilene var utviklet til bruk med kjernefysiske stridshoder mot hangarskip. Men i bruk med konvensjonelle stridshoder i bakkeangrep er de høyst upresise og kan derfor forårsake mye skade og mange døde utenom målet

Departementet sier at russerne trolig har tatt i bruk de seks tonn tunge missilene fordi de er i ferd med å gå tom for mer moderne og presise missiler.

I den etter hvert langtrukne stillingskrigen om Donbas-regionen har begge parter brukt enorme mengder våpen.

Missilangrep mot kulturpalasset i Lozova Videoen viser det som skal være et missilangrep mot et sivilt bygg i byen Lozova, syd for Kharkiv. Det er kulturpalasset i byen som blir angrepet.