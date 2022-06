Sverige lover å bidra til Tyrkias sikkerhet

– Vår ambisjon er å gå videre i konstruktiv ånd i de spørsmålene Tyrkia har tatt opp, sa Linde da hun fredag leste opp regjeringens utenrikspolitiske redegjørelse i Riksdagen.

Tyrkia truer med å nedlegge veto mot svensk Nato-medlemskap og har stilt en rekke krav til den svenske regjeringen. Linde fikk under pressekonferansen etter redegjørelsen spørsmål om forhandlingene med Tyrkia virkelig har vært konstruktive.

– De er ikke brutt, var hennes korte svar.

PKK-anklage

Tyrkia anklager blant annet Sverige for å støtte kurdiske PKK, som både Ankara, EU og USA har på sin liste over terrororganisasjoner. Dette er avvist fra svensk side.

I den utenrikspolitiske redegjørelsen går det fram at Sverige fra 1. juli skjerper terrorlovgivningen og at regjeringen planlegger ytterligere skjerpelse, uten at det går fram hvordan.

Det bør ikke råde noen tvil om at Sverige fortsatt skal stå sterkt sammen med likesinnede i kampen mot terrorisme, heter det også i redegjørelsen.

Våpeneksport

Tyrkia har også kritisert Sverige for ikke å ville selge våpen til landet, men noen offisiell embargo er ikke innført. Myndighetene har imidlertid satt ned foten og sagt nei til svenske våpenprodusenter som ønsker å eksportere til landet.

I regjeringens utenrikspolitiske redegjørelse heter det nå at svensk Nato-medlemskap kan komme til å «endre forutsetningene for krigsmaterielleksport i vårt nasjonale regelverk», noe som tolkes som en mulig åpning for salg også til Tyrkia.

