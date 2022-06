Støre forsikrer EU om at de skal få havvind fra Norge

Norge ser fram til å utvikle et juridisk rammeverk og infrastruktur for å sende norsk kraft fra havvind til EU. Det skriver statsminister Jonas Gahr Støre i et brev til EU.

Dette skjer etter at EU under dansk ledelse har lansert en kjempeplan for havvind fra Nordsjøen. Norge ble ikke invitert til toppmøte om havvind fra Nordsjøen som Danmark var vert for 18. mai, slik Energi og Klima har skrevet om tidligere.

Europeiske vindkraftkamerater

Møtet ble holdt i Esbjerg. Her ble det vedtatt en erklæring om en storstilt satsing. 150 gigawatt innen 2050. Til sammenligning er den norske havvindsatsingen 30 gigawatt innen 2040.

Bakgrunnen for at Norge ikke sto på gjestelisten var at dette var et møte for de landene som «har innledet drøftelser om å koble seg til den danske energiøya i Nordsjøen.»

Med på møtet var, foruten EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, Nederlands statsminister Mark Rutte og Belgias Alexander De Croo i tillegg til vertinnen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Danskene drar fra Norge

Senere har den norske ambassaden i København sendt en oppsiktsvekkende rapport hjem om dansk satsing på vindkraft til havs. På bakgrunn av Esbjerg-erklæringen advarer ambassaden norske myndigheter om at danskene er i ferd med «å ta en lederposisjon som kan være vanskelig å innhente». Det var Dagens Næringsliv som først omtalte dette dokumentet.

Selv om norske myndigheter har forsøkt å dempe inntrykket av at Danmark med EU på laget er i ferd med å bli europamestre i vindkraft, tyder mye på at man er bekymret. To dager etter at Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og EU-kommisjonen la fram sine planer om gigantisk havvindsatsing fra Nordsjøen, satte Støre seg ned og skrev likelydende brev til EU-toppene Ursula von der Leyen og Charles Michel. Det var ni dager etter at regjeringen la fram sin havvindsatsing.

Gass og olje, men også vindkraft

Støre forsikrer både Kommisjonen og Rådets president om at Norge gjør sitt ytterste for å bidra med olje og gass i denne vanskelige tiden der EU skal gjøre seg uavhengig av russisk fossil energi.

Men resten av brevet handler om å presentere regjeringens plan om 30 gigawatt havvind innen 2040. Det tilsvarer den totale norske kraftproduksjonen i dag. Ifølge statsministeren vil en betydelig del av dette bli eksportert til EU. Han konkluderer med at han ser fram til å utvikle «juridisk rammeverk og infrastruktur for å høste det store potensial for kraft fra Nordsjøen.» (energi og klima)

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel.

