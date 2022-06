Politimann tiltalt for drap på farget i Michigan

Statsadvokat Chris Becker opplyste om tiltalen mot Christopher Schurr torsdag. Lyoya, som kom til USA som flyktning fra Kongo i 2014, ble skutt etter å ha blitt stoppet i trafikken i Grand Rapids 4. april.

26-åringen lå på bakken da han ble drept. Skytingen ble tatt opp på video av en tilskuer.

– Dødsfallet er verken rettferdiggjort eller kan unnskyldes som selvforsvar, sa Becker, og refererte til et element av annengrads drap.

Schurr, som er hvit, sa til Lyoya at han stoppet bilen fordi bilskiltet ikke stemte med kjøretøyet. Omtrent ett minutt etter begynte 26-åringen å løpe etter at han ble bedt om å vise fram førerkortet.

Politimannen tok ham raskt igjen, og de to havnet i et basketak på en plen. Schurr ba Lyoya slippe taket i elektrosjokkvåpenet hans før han avfyrte det dødelige skuddet.

Schurr har vært politimann siden 2015. Han har ikke tidligere fått noen klager mot seg som følge av overdreven bruk av makt.

Grand Rapids' politisjef Eric Winstrom sier han vil anbefale at Schurr blir sparket, men understreket at han har krav på en høring og at avgjørelsen til syvende og sist må tas av kommunaldirektøren.

Lyoyas far er fornøyd med tiltalen.

– Vi var sikre på at det ikke fantes rettferdighet i USA, fram til i dag, sa Peter Lyoya.

