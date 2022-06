Den katolske kirkes 85 år gamle overhode har problemer med knærne og har sittet i rullestol i over en måned.

Vatikanet opplyste fredag at et planlagt besøk i Kongo og Sør-Sudan 2. til 7. juli er avlyst etter råd fra legene, for ikke å ødelegge for behandlingen paven får.

Pave Frans har hittil nektet å la seg operere for kneproblemene, men får i stedet injeksjoner og klarer å gå med stokk eller med støtte fra medhjelpere.

