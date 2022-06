Paris-terroren: Påstand om livstid for hovedmistenkt

Salah Abdeslam var den eneste gjenlevende av gjerningspersoner fra angrepene i den franske hovedstaden 13. november 2015, ifølge påtalemyndigheten.

32 år gamle Abdeslam ba ofrene og de pårørende om unnskyldning da rettssaken mot ham ble avsluttet i april. Påtalemyndighetens påstand ble kjent fredag.

Abdeslam nektet i retten for selv å ha drept eller skadet noen.

Fransk påtalemyndighet mener imidlertid at Abdeslam var iført et bombebelte som han ikke klarte å detonere. Han skal i tillegg ha hjulpet til med å organisere det koordinerte terrorangrepet, blant annet ved å skaffe biler og hotellrom.

IS påtok seg ansvaret for angrepet, og under rettssaken gjentok Abdeslam sin støtte til den ytterliggående islamistgruppen.

Abdeslam ble pågrepet i en omfattende politiaksjon i Belgia noen måneder etter terrorangrepene.

130 personer ble drept i angrepene, flesteparten av dem i konsertlokalet Bataclan i sentrum av Paris. Midt blant de 1.500 publikummerne åpnet terroristene plutselig ild under konserten, og to av mennene utløste etter hvert selvmordsbomber.

