Danmarks regjering holder fast ved Rwanda-plan

Radikale Venstre truer med å felle statsminister Mette Frederiksens regjering dersom den gjør alvor av planen, men det skremmer ikke utlendings- og integrasjonsminister Kaare Dybvad Bek.

– Vi har gått til valg på å få til denne løsningen. Og en del av mitt arbeid som utlendings- og integrasjonsminister er å opprette et mottakssenter i et tredjeland. Det skal sikre at vi unngår den store menneskesmuglingen som vi opplever i øyeblikket, sier han.

– Det er ikke noe nytt at vi er uenige om dette, men vi arbeider selvsagt videre med å sikre en rettferdig asylbehandling som også sikrer respekt for menneskerettighetene, sier Dybvad Bek.

Radikale Venstres leder Sofie Carsten Nielsen varslet torsdag at partiet er beredt på å felle regjeringen dersom den går videre med Rwanda-planen.

– Da kan vi ikke støtte regjeringen lenger, sa hun til Jyllands-Posten.

Statsminister Boris Johnsons regjering i Storbritannia inngikk i april en avtale med Rwanda om å sende asylsøkere dit, til protester fra blant andre FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

UNHCRs assisterende høykommissær for beskyttelse, Gillian Triggs, har slått fast at britenes avtale med Rwanda er «et sjokkerende brudd på internasjonal lov».

[ Storbritannia sender asylsøkere til Rwanda – dette er striden ]