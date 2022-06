Danmark vil ettergi gjeld og øke eierandelen i SAS

– Vi er enige om at vi fra dansk side, for å hjelpe SAS med planen som skal få dem tilbake på sporet, er parat til å ettergi gjeld og sørge for at vi fortsatt har en betydelig dansk eierandel i SAS, sier finansminister Nicolai Wammen.

Flyselskapet har en gjeld til den danske staten på 3,5 milliarder danske kroner.

Regjeringen har kommet til enighet med flere partier i Folketinget om å øke den danske statens eierandel i SAS til mellom 22 og 30 prosent. I dag eier Danmark og Sverige 21,8 prosent av selskapet hver, mens den norske staten har solgt seg ut. Norge har imidlertid åpnet for å omgjøre koronakriselånet SAS fikk i desember 2020 om til statseide aksjer.

– Det er også viktig å si at dette ikke er et bidrag som kommer uten betingelser, sier Wammen.

Han presiserer at den danske staten ikke skyter inn penger i øyeblikket, og at det må være flere investorer på plass før det kan skje.

Tidligere denne uka ble det kjent at den svenske staten ikke vil bla opp mer penger for det kriserammede selskapet, som går med milliardunderskudd før skatt.

SAS er i gang med en omfattende omstruktureringsplan med store kostnadskutt, og har måttet kansellere 4.000 flyginger i sommer. I tillegg har pilotene varslet storstreik fra og med 29. juni som kan ramme opp til 250 avganger hver dag.

