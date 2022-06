Verste tørke på 40 år: – 350.000 barn i fare for å dø før sommeren

Somalia og de andre landene i regionen øst i Afrika er ofte svært utsatt for tørke og matkriser – men krisen landet nå står oppe i, er verre enn tidligere kriser på mange måter:

Tørken i Somalia er den verste på 40 år.

Den forrige store matkrisen var i 2011, da var det tørke etter at to perioder med regn var uteblitt. Nå er hele fire regnperioder uteblitt.

En krise var også i emning i 2017, men da klarte verdenssamfunnet å avverge den. Det har man så langt ikke sett tegn til i år.

Anne Pedersen, fungerende regionleder for Afrika i Redd Barna, tegner et dystert bilde for ukene som kommer:

– Om ikke verdenssamfunnet gjør noe nå, står 350.000 barn i fare for å dø før sommeren i Somalia. Allerede i slutten av april var 81.000 barn definert som å være i den mest alvorlige kategorien av underernæring, og dette er nå oppjustert til å gjelde 213. 000 sier Pedersen til Dagsavisen.

Tror femte regntid uteblir

Store deler av Afrikas horn er rammet av tørke og matkrise.

– Minst 20 millioner mennesker på Afrikas horn er rammet, 7,1 millioner av dem i Somalia. Men det er aller verst i den sørlige delen av Somalia. Det som skjer først er at dyrene dør, og mange mennesker er vant til å flytte på seg med dyrene sine. Nå må de bevege seg over stadig større områder for å finne vann til dyrene. Våre medarbeidere som reiser i områdene ser nå mange døde dyr langs veien, sier Pedersen.

Hun forteller at en del mennesker har oppsøkt leirer i området for å få vann, mat og penger. Hun legger til at sult også medfører forhøyet beskyttelsesbehov, spesielt for unge jenter, som står i fare for å bli utsatt for vold og bli giftet bort.

Mange tusen dyr i Somalia dør nå på grunn av vannmangel. Det får store konsekvenser for menneskene som lever av dem. (Delfhin Mugo/Save the Children)

Redd Barna har et internasjonalt team i Baidoa, som ligger i Bay-regionen helt sør i Somalia. Regionen har den høyeste raten av ekstrem sult i landet, 9 av 10 barn der er feilernærte.

Mange mennesker i området er såkalt pastoralister, som vil si at de driver husdyrhold basert på gjeting av dyrene. Pedersen sier at denne befolkningen rammes spesielt hardt ved tørke fordi de er så avhengig av dyrene sine.

Situasjonen som har oppstått i Somalia nå er helt spesiell. Det normale er to regntider i året.

– Nå har fire regntider uteblitt, og det er helt eksepsjonelt. Da det var krise i 2011 var det to regntider som var uteblitt, og da var det 260.000 mennesker som døde. I 2017 var det tre regntider som hadde uteblitt, men forskjellen fra 2017 til nå er at i 2017 klarte det internasjonale samfunnet å samle seg om å sikre penger til krisen, slik at man unngikk at veldig mange døde, sier Pedersen.

Det er heller ikke slik at man venter regn snart nå, forteller hun.

– Den neste regntiden er i oktober, men det er varslet at også den femte regntiden uteblir, sier Pedersen.

Hun sier at klimaendringer har ført til store endringer.

– Det er ikke bare det at regnperiodene uteblir. Når det kommer noe regn, kommer det mer sporadisk, og det kommer på andre tider enn man er vant til. Det kan dermed komme på tidspunkt der det kan skade avlingene. I tillegg gjør økte temperaturer at det er enda varmere der det alltid har vært varmt, sier Pedersen.

[ Kommentar: «Humanitære aktører som har trålet rundt på Afrikas horn i tiår, kutter ned» ]

FN advarer

På toppen av det hele kommer denne lange tørketiden på et svært sårbart tidspunkt for hele verden. Det rammer ekstra hardt.

– Den verste tørkekatastrofen på 40 år kommer på et tidspunkt da vi er på vei ut av covid-pandemien, samtidig som situasjonen i Ukraina gjør at hele verden er orientert mot en annen krise. Det gjør det veldig mye tyngre å skaffe oppmerksomhet, og dermed også midler, til den katastrofen som er i ferd med å utvikle seg på Afrikas horn, sier Pedersen.

De høye prisene verden over, blant annet på matvarer og drivstoff, gjør det enda verre.

– Vi så økte priser allerede under pandemien, men etter krigen i Ukraina er det blitt mye verre. Både prisene på hvete og solsikkeolje har økt vanvittig, det samme gjelder bensin til transport. Spesielt fattige mennesker som allerede levde på et eksistensminimum har ikke penger til basisvarer.

FN har nå advart om en sultkrise i Somalia. FNs humanitære koordinator for Somalia, Adam Abdelmoula, sier det internasjonale samfunnet må reagere nå. I Somalia er sju millioner rammet og 800.000 fordrevet. Tre millioner husdyr er allerede døde. Ifølge FN har organisasjonen fått inn kun 18 prosent av den humanitære responsplanen.

Anne Pedersen etterlyser det krafttaket verdenssamfunnet mobiliserte i 2017, som avverget en katastrofe.

– Det er fremdeles mulig å gjøre det, for å unngå at situasjonen utvikler seg katastrofalt. Handlingsrommet finnes, men det står på viljen, mener Pedersen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen