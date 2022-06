Presidentkandidat innstiller valgkampen i Colombia

Den tidligere geriljasoldaten Gustavo Petro vant første runde av valget med 40,3 prosent av stemmene, og en andre runde måtte dermed til. Der møter Petro den populistiske eiendomsmagnaten Rodolfo Hernández, som fikk 28,2 prosent i første runde.

Torsdag kunngjorde 77 år gamle Hernández at han avlyser alle offentlige opptredener fram mot valget av frykt for eget liv.

– Av hensyn til min egen sikkerhet, og for å sikre muligheten for et demokratisk valg 19. juni, har jeg besluttet å avlyse alle offentlige opptredener, tvitret han.

– Jeg sikker på at livet mitt er i fare. Jeg er alt advart om at de vil forsøke å drepe meg, sa han under en pressekonferanse i Miami, uten å oppgi hvem han siktet til.

Hernández har tidligere vært ordførere i byen Bucaramanga nord i Colombia og har i stor grad drevet sin valgkamp i sosiale medier der kamp mot korrupsjon og sløsing med offentlige midler har vært hovedbudskap. Han har nektet å delta i debatter med de øvrige kandidatene.

