Hvor lenge skal bensinbilen være til salgs i EU?

Med dette vedtaket starter den store kampen om bensin- og dieselbilens levetid i EU. Men ingenting er avgjort ennå.

– Jeg tror det er gode muligheter for at vi kan få med Rådet (medlemslandene) på at det ikke skal selges fossile kjøretøy etter 2035. Vi hadde gjerne sett at det skjedde før, sier den sosialdemokratiske klimatalspersonen, Jytte Guteland, etter at Europaparlamentet onsdag kveld stemte for en slik utfasing.

Den svenske europaparlamentarikeren Jytte Guteland er inne i sin andre periode. Guteland har blant annet vært leder av det sosialdemokratiske partiets ungdomsorganisasjon, SSU. (Socialdemokraterna)

Medlemslandene bestemmer seg i juni

I slutten av juni skal Ministerrådet (medlemslandene) for miljø møtes i Brussel. Det er ventet at de kommer til å hamre ut sin posisjon. Etter det skal parlamentet og Ministerrådet forhandle seg fram til enighet som så blir lovteksten.

Det var stemmelikhet da saken ble behandlet i miljøkomiteen. Derfor var det knyttet stor spenning til hva parlamentet i plenum skulle falle ned på onsdag. Med 339 mot 249 stemmer og 24 som avsto, var det klart at parlamentet ønsker stans i salg av nye fossilbiler i 2035. Det store mindretallet ønsket seg en lengre tid før en setter stopp for å selge nye fossile biler.

Dette viser tydelig at dette er kontroversielt.

[ – Bygging av helt nye veier bør være siste alternativ ]

Regner med mye lobbying

Guteland sier at hun regner med at bilindustrien vil lobbe for et lengre liv for fossile biler, og da er spørsmålet hva land med stor bilindustri gjør. Tyskland er det landet som sitter i en nøkkelposisjon. Men det er også andre land som mener at det er for tidlig å fase ut salg av nye bensin- og dieselbiler.

Vedtaket i Europaparlamentet er etter de samme linjer som EU-kommisjonen foreslo. Dette er et element i den store «Fit for 55»- pakken som nå behandles i Rådet og parlamentet. Fit for 55 (klar for 55) er en betegnelse på en pakke av lovforslag fra EU-kommisjonen som skal sørge for at EU når klimamålet om minst 55 prosent utslippskutt i 2030 (sammenlignet med 1990). Forslagene ble lagt fram i juli 2021.

Selv om det er stans i salget av nye biler, vil det rulle bensin- og dieselbiler på veiene i mange år etter 2035. Det vil være tillatt å omsette brukte fossile biler. Ford og Volvo har støttet en utfasing av fossilt nybilsalg i 2035, mens andre, som Volkswagen, sier de har det som mål.

– Det å kjøpe og kjøre en nullutslippsbil blir billigere for forbrukerne, sa saksordføreren, Jan Huitema, etter at vedtaket var gjort.

[ Biltrafikken i Norge gasset opp i 2021 ]

Strengere krav

Men på veien fram til at en skal fase ut fossile biler fra nybilsalget, skal også kravene om utslippsreduksjoner trappes opp. Guteland mener at en stans i fossilt nybilsalg i 2035 er siste sjanse om en skal sikre seg at det ikke finnes fossile biler på veiene i EU etter 2050.

EFTA/EØS-landene hadde spilt inn til EU at de ønsket 2030 som dato for utfasing. Dette var også et standpunkt som fikk støtte av de nordiske EU-landene. Norge blir omfattet av et slik forbud som følge av EØS-avtalen. Hva som blir holdningen i Rådet er ennå ikke avklart.

Nylig la EUs Miljødirektorat (EEA) i København fram en rapport som viser at utslippene fra bilparken øker. Det skjer til tross for strengere utslippskrav. Transportsektoren står for en fjerdedel av klimagassutslippene. Den har en nøkkelrolle i å nå EUs klimamål om 55 prosent kutt i forhold til 1990-nivå i 2030. Da må utslippene ned, og løsningen er at bilparken elektrifiseres, var det klare rådet fra EEA.

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU, og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen